In einem Rutsch in die Innenstadt - die Stadt Calw in Baden-Württemberg nimmt das wörtlich und hat zwei riesige Rutschen durch den Stadtgarten bis fast bis in die Innenstadt gebaut. Eine der beiden Rutschen ist nach Worten einer Stadtsprecherin 43 Meter lang, die andere 17 Meter - nun müssen die beiden nach zahlreichen Testfahrten im Vorfeld noch vom TÜV abgenommen werden, dann kann drauflos gerutscht werden.

Blick auf den Stadtgarten mit einer von insgesamt zwei Edelstahlrutschen (Aufnahme mit Drohne). Copyright: Enrique Kaczor/dpa

Laut Stadt können Geschwindigkeiten von bis zu 35 Kilometern pro Stunde erreicht werden. „Trockenes und warmes Wetter sowie Kleidung aus künstlichen Fasern sorgen zusätzlich für ein optimales Rutschen“, sagte eine Stadtsprecherin. Auf der kleinen Rutsche sei man 5 bis 8 Sekunden unterwegs und auf der große 10 bis 16 Sekunden. „Zu Fuß braucht man für den Weg knapp zwei Minuten“, sagte sie.

Bitte umsteigen - von der großen in die kleine Rutsche

Auf dem Weg nach unten steigen die Gäste erst in die große Rutsche und dann um in die kleinere - anders sei das baulich nicht möglich gewesen, hieß es. Zielpublikum sind nach Angaben der Stadt etwa Familien und Stadtparkbesucher, aber auch Schüler oder Berufstätige, die für den Weg nach unten auf Auto oder Bus verzichten wollen.

Der verschlossene Einstieg in eine der Edelstahlrutschen mit umlaufendem Holzgeländer. Der TÜV muss das Projekt noch freigeben. Copyright: Enrique Kaczor/dpa

So seien im Ortsteil Wimberg oberhalb der Rutschen zwei Berufsschulen - wer dann auf dem Heimweg schnell sein wolle oder ins Stadtzentrum müsse, könne nach unten rutschen - aber immer auf eigene Gefahr. Von unten seien es allerdings noch einige Minuten Fußweg bis zur Stadtmitte.

„Es soll Spaß machen“

Entstanden war die Idee im Rahmen einer Umgestaltung des 7 Hektar großen Stadtparks, der 2018 durch einen Sturm verwüstet und dann recht unansehnlich geworden war. Ein Wettbewerb wurde ins Leben gerufen und die Idee mit den Rutschen gewann, wie die Stadtsprecherin erläuterte. Insgesamt kostet die Neugestaltung rund 1,5 Millionen Euro - rund 1,35 Millionen kommen dafür vom Bund.

Wie die Rutschen von Bürgern und Touristen angenommen werden, ist noch offen. „Wir hoffen, dass sie einfach Teil des Alltags werden,“ sagte die Sprecherin. „Und es soll einfach Spaß machen.“ (dpa/red)