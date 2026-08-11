Nach dem Verschwinden eines 19-Jährigen im Moritzsee bei Naunhof (Landkreis Leipzig) haben Polizei und Feuerwehr laut der „Leipziger Volkszeitung“ ihre Suchmaßnahmen am Dienstagmorgen wieder aufgenommen. Ab 7 Uhr sollten Taucher erneut das Gewässer absuchen.

Der junge Mann wird seit dem frühen Sonntagabend vermisst. Nach Angaben der Polizei war er Teil einer fünfköpfigen Gruppe, die dort baden wollte. Gegen 18 Uhr wurden die Rettungskräfte alarmiert.

Vermisster 19-Jähriger im Moritzsee: Suche mit Tauchern geht weiter

Ob der 19-Jährige tatsächlich ins Wasser ging oder im Umfeld des Sees verschwand, ist nach Angaben eines Polizeisprechers bislang nicht zweifelsfrei geklärt. Man müsse jedoch vom Schlimmsten ausgehen; die Ermittlungen laufen in alle Richtungen.

Bereits am Montag waren Einsatzkräfte mit Booten, Tauchern, Drohnen sowie Flächensuchhunden vor Ort, um das Gewässer und das umliegende Waldgebiet abzusuchen; wie Radio Leipzig berichtete, kam dabei auch ein Hubschrauber der Polizei zum Einsatz. Ein Kriseninterventionsteam betreute die Begleiter des Vermissten. Der reguläre Badebetrieb am Moritzsee lief parallel zu den Maßnahmen ohne Einschränkungen weiter. (jag)