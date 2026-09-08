Zum Staatsbegräbnis des norwegischen Königs Harald V. werden am Mittwoch nicht nur zahlreiche Royals, Präsidenten und andere prominente Besucher erwartet – sondern auch viele tausend Menschen entlang der Route.

Wer selbst dabei sein will, muss aber wohl sehr früh aufstehen, um einen Blick auf die Prozession des Sargs vom Königsschloss zum Osloer Dom zu erhaschen, die um 12 Uhr beginnt: Es wird voll. Die Stadt will daher mehrere Großbildschirme entlang der Route aufstellen, damit Besucher die Zeremonie gemeinsam mitverfolgen können.

Noch befindet sich der Sarg von König Harald V. in der Schlosskapelle in Oslo. (Archivbild) Copyright: Fredrik Varfjell/NTB/dpa

Wer live an der Strecke gucken will, muss seinen Regenschirm zu Hause lassen – der ist aus Sicherheits- und Sichtgründen nicht erlaubt. Glaubt man der aktuellen Wettervorhersage, ist der aber auch nicht nötig. Um 13 Uhr gilt es als Zuschauer, leise zu sein: Für diesen Zeitpunkt ist eine landesweite Schweigeminute angesetzt. Dann steht auch der öffentliche Verkehr in Norwegen für eine Minute still.

König Haralds Begräbnis im TV – ARD und RTL senden live

Wer in Deutschland bleibt und das Begräbnis im Fernsehen verfolgen will, hat Glück: Gleich zwei Sender haben angesichts der Beisetzung des norwegischen Monarchen eine Sondersendung anberaumt.

Die ARD überträgt die Prozession und die Trauerfeier im Osloer Dom live im Ersten (12 bis 14.20 Uhr). Vor Ort fangen die Skandinavien-Korrespondenten Arne Bartram und Christian Stichler die Stimmung für die Fernsehzuschauer ein. Im Studio ordnet Moderatorin Julia-Niharika Sen das Ereignis mit ARD-Royal-Expertin Leontine von Schmettow und Florian Breitmeier, Leiter der NDR-Redaktion „Religion und Gesellschaft“, ein.

RTL widmet dem Begräbnis eine Spezialausgabe von „Punkt 12“ mit dem Titel „Letzte Ehre für König Harald“ (12 bis 15 Uhr). Live vor Ort berichtet Angela Finger-Erben von den Geschehnissen. Die Moderatorinnen Katja Burkard und Frauke Ludowig begleiten die Feier im Studio gemeinsam mit Königshaus-Expertin Catrin Bartenbach und der in Oslo geborenen Moderatorin und Schauspielerin Charlotte Engelhardt. (dpa/red)