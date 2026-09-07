Im Fall von Schüssen in der Düsseldorfer Innenstadt im Dezember 2025 fahndet die Polizei nach einem weiteren Tatverdächtigen. Laut Mitteilung haben die weiteren Ermittlungen zur Identifizierung des Mannes geführt. Die Polizei sucht jetzt mit Hilfe eines Fotos nach einem 26-Jährigen. Die Polizei warnt vor dem Mann, weil er möglicherweise bewaffnet ist, und fragt, wo er sich aufhalten könnte.

Im Zusammenhang mit den gezielten Schüssen auf einen Taxifahrgast hat am Montagmorgen zudem unter scharfen Sicherheitsvorkehrungen vor dem Landgericht Düsseldorf der Prozess wegen versuchten Mordes begonnen. Konkret geht es um einen Anschlag auf den Neffen eines berüchtigten Drogenbosses.

Zwei der drei Angeklagten wirft die Staatsanwaltschaft versuchten Mord vor, dem dritten Beihilfe. Ein 39-jähriger Syrer und ein 22-jähriger Türke sollen am 30. Dezember 2025 in Düsseldorf nachmittags auf einer Hauptverkehrsstraße zehn Schüsse auf einen Taxi-Fahrgast abgefeuert haben.

Welche Rolle der neue Tatverdächtige bei der Tat gespielt haben könnte, teilte die Polizei nicht mit. Das 40 Jahre alte Opfer war von sieben Kugeln getroffen worden, überlebte aber dank einer Notoperation. (dpa)