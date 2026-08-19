Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Lastwagen sind im Wetteraukreis zwei Menschen gestorben. Das jüngste Todesopfer war erst zehn Jahre alt. Mehrere weitere Insassen des Wagens wurden nach dem Unfall bei Nidda mit teils schweren Verletzungen in Krankenhäuser gebracht, wie die Polizei mitteilte. Nach aktuellem Erkenntnisstand waren insgesamt sieben Menschen in dem Auto unterwegs gewesen, darunter die beiden Toten.

Das Auto war laut der Mitteilung am frühen Nachmittag auf einer Landstraße in der Nähe des Stadtteils Ober-Lais frontal mit dem Laster zusammengeprallt, der dort für Markierungsarbeiten unterwegs war. Zwei der Arbeiter erlitten leichte Verletzungen und wurden ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht, wie es hieß. Es waren demnach mehrere Rettungshubschrauber im Einsatz, um die Verletzten zu versorgen und zu transportieren.

Ob und wie schnell der Lastwagen im Rahmen der Arbeiten in Bewegung war, war zunächst unklar. Ein Sachverständiger soll demnach jetzt rekonstruieren, was genau passiert ist. Die Ermittlungen zum Unfallhergang und zur Ursache des Zusammenstoßes dauern an. (dpa)