Ein Tornado hat in einem Dorf im Südwesten Frankreichs hunderte Häuser beschädigt. 41 Menschen seien bei dem Sturm am Montag in Pomas verletzt worden, teilte die Präfektur des Départements Aude mit. Unter ihnen war auch eine schwangere Frau, die verletzt wurde, als ihr Haus über ihr zusammenbrach, wie ihr Ehemann der Nachrichtenagentur AFP berichtete.

Die dritte Etappe des Radrennens Vuelta a España, die im Département Aude stattfand, musste wegen eines Hagelsturms abgebrochen werden.

Stürme in ganz Südfrankreich führten zu Zugverspätungen, Straßensperrungen und Flugausfällen an mehreren Flughäfen. Rund 2800 Haushalte in zehn Dörfern waren nach Behördenangaben zeitweise ohne Strom. In Frankreich treten im Durchschnitt mehrere dutzend Tornados pro Jahr auf. (afp)