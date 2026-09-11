Norwegen nimmt am Mittwoch (9. September 2026) mit einem Staatsakt Abschied von König Harald V. Die Hauptstadt Oslo steht vor einer der größten Sicherheits- und Polizeioperationen ihrer Geschichte. Zur feierlichen Beisetzung des Monarchen werden hochrangige Gäste aus aller Welt erwartet, die Sicherheitsvorkehrungen in der Innenstadt sind massiv.

Bereits am Vormittag sorgte die Ankunft der internationalen Trauergäste für bemerkenswerte Szenen am Flughafen von Oslo: Aus logistischen und sicherheitstechnischen Gründen wurden die Monarchen und Thronfolger in Reisebussen gemeinsam in Richtung Innenstadt befördert.

Von König Carl Gustaf bis hin zu Prinz William: Staatsgäste im Shuttlebus

Auf ersten Aufnahmen waren unter anderem König Philippe und Königin Mathilde von Belgien, Erbgroßherzog Guillaume und Erbgroßherzogin Stéphanie von Luxemburg sowie König Carl Gustaf und Königin Silvia von Schweden zu sehen. Auch der britische Thronfolger Prinz William, der die britische Krone vertritt, nahm in einem der Shuttlebusse Platz. Bemerkenswerterweise saß er direkt hinter dem belgischen Königspaar.

Dieses Bild setzte sich später in der Kathedrale fort: Dem strengen diplomatischen Protokoll folgend, saß William an der Seite von Prinzessin Anne in der zweiten Reihe – unmittelbar hinter den gekrönten Staatsoberhäuptern und Königinnen Europas, da amtierende Monarchen bei der Sitzordnung stets den Vorrang genießen.

Rund um die Domkirche und entlang der Prozessionsroute füllten sich die Straßen bereits am frühen Morgen. Die Osloer Polizei, die sich auf Hunderttausende Bürgerinnen und Bürger einstellt, riet den Anwesenden zu wetterfester Kleidung: Aus Sicherheitsgründen sind Regenschirme innerhalb der gesperrten Zonen strikt verboten.

Der norwegische König Haakon VIII. (r) und Königin Mette-Marit treffen im Rahmen der Trauerfeier für den norwegischen König Harald V. an der Osloer Kathedrale ein. Copyright: Markus Schreiber/AP/dpa

Neben Einheiten der Marine und des Heeres sichern Spezialeinsatzkräfte den gesamten Innenstadtbereich ab. Zudem akkreditierten sich rund 650 Medienschaffende aus 19 Ländern für die Beisetzung.

Für Königin Sonja begann der Tag in der Stille. Gegen 7.00 Uhr unternahm die 89-Jährige, die fast 56 Jahre mit Harald verheiratet war, einen einsamen Spaziergang im Schlosspark Dronningparken, bevor das strenge Protokoll des Staatsbegräbnisses einsetzte.

Der Zeitplan des Staatsbegräbnisses