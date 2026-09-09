Norwegen nimmt am Mittwoch (9. September 2026) mit einem Staatsakt Abschied von König Harald V. Die Hauptstadt Oslo steht vor einer der größten Sicherheits- und Polizeioperationen ihrer Geschichte. Zur feierlichen Beisetzung des Monarchen werden hochrangige Gäste aus aller Welt erwartet, die Sicherheitsvorkehrungen in der Innenstadt sind massiv.

Bereits am Vormittag sorgte die Ankunft der internationalen Trauergäste für bemerkenswerte Szenen am Flughafen von Oslo: Aus logistischen und sicherheitstechnischen Gründen wurden die Monarchen und Thronfolger in Reisebussen gemeinsam in Richtung Innenstadt befördert.

Von König Carl Gustaf bis hin zu Prinz William: Staatsgäste im Shuttlebus

Auf ersten Aufnahmen sind unter anderem König Philippe und Königin Mathilde von Belgien, Erbgroßherzog Guillaume und Erbgroßherzogin Stéphanie von Luxemburg sowie König Carl Gustaf und Königin Silvia von Schweden zu sehen. Auch der britische Thronfolger Prinz William, der die britische Krone vertritt, nahm in einem der Shuttlebusse Platz. Bemerkenswerterweise saß er direkt hinter dem belgischen Königspaar.

Rund um die Domkirche und entlang der Prozessionsroute füllten sich die Straßen bereits am frühen Morgen. Die Osloer Polizei, die sich auf Hunderttausende Bürgerinnen und Bürger einstellt, riet den Anwesenden zu wetterfester Kleidung: Aus Sicherheitsgründen sind Regenschirme innerhalb der gesperrten Zonen strikt verboten.

Polizeikräfte marschieren in der Karl-Johans-Gasse, bevor dort der Sarg des verstorbenen König Harald V. vom Palast zur Osloer Kathedrale getragen wird. Copyright: Cornelius Poppe/NTB/dpa

Neben Einheiten der Marine und des Heeres sichern Spezialeinsatzkräfte den gesamten Innenstadtbereich ab. Zudem akkreditierten sich rund 650 Medienschaffende aus 19 Ländern für die Beisetzung.

Für Königin Sonja begann der Tag in der Stille. Gegen 7.00 Uhr unternahm die 89-Jährige, die fast 56 Jahre mit Harald verheiratet war, einen einsamen Spaziergang im Schlosspark Dronningparken, bevor das strenge Protokoll des Staatsbegräbnisses einsetzte.

Der Zeitplan des Staatsbegräbnisses