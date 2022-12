Was Menschen in einem Krieg erleben müssen, wurde aufgrund der sozialen Medien nie so deutlich wie im Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Dank Twitter, Facebook und Co. bekommen Nutzer rund um den Globus und rund um die Uhr Bilder und Videos von Angriffen, Verletzten und Flüchtenden zu sehen. Doch trotz der Not werden in den sozialen Medien auch immer wieder Momente der Hoffnung festgehalten, wie das Video einer kleinen ukrainischen Sängerin, deren Version des Disney-Songs Frozen in einem Kiewer Bunker Millionen Menschen zu Tränen rührte.



Für einen kurzen Moment geriet der Krieg nun auch für Ivanna und Oleh in den Hintergrund. Wie die Kyiv Post berichtet, gab sich das Soldatenpärchen trotz – oder vielleicht auch wegen – der aktuellen Umstände das Ja-Wort. „Der Krieg kann die Liebe nicht verdrängen. Die beiden ukrainische Soldaten Ivanna und Oleh haben geheiratet. Sie ist Soldatin der territorialen Verteidigung. Er ist Teil der IT-Abteilung der Armee“, schreibt die ukrainische Wochenzeitung zu der Aufnahme.

Kerzenschein im Bunker

Zu sehen sind auf dem Foto mehrere Menschen in Uniform, der Ernst der Lage in der Ukraine ist ihnen ins Gesicht geschrieben. Auch das Brautpaar trägt Camouflage statt traditioneller Hochzeitsrobe. Ein Priester gibt dem jungen Ehepaar offensichtlich seinen Segen.

Wo und wann genau die Aufnahme entstand, ist nicht bekannt. Einige Twitter-Nutzer gratulierten unter dem Post. „Viel Glück und Gottes Segen“, lautet ein Kommentar.

Derzeit kreist die russische Armee die ukrainische Hauptstadt Kiew ein. Bürgermeister Vitali Klitschko ist in Alarmbereitschaft und sagte am Donnerstag im ukrainischen Fernsehen, dass „jede Straße, jedes Gebäude, jeder Kontrollpunkt verstärkt worden“ seien. Kiew gleiche nun einer „Festung“. (pst)