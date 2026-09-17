Auf dem Gelände des Streichelzoos im Dortmunder Zoo ist ein Mann beim Einsturz eines Baugerüsts tödlich verunglückt. Der Mann sei im Krankenhaus wegen seiner Verletzungen gestorben, teilte ein Sprecher der Polizei mit.

Demnach war der Mann beim Einsturz vom Gerüst aus einer Höhe von sechs bis zehn Metern zu Boden gefallen. Auch ein weiterer Mann war bei dem Einsturz am Mittwoch verunglückt. Er war bei dem Unglück leichter verletzt worden.

Auch ein Teil eines Daches sei eingestürzt, berichtete die Polizei. Nach derzeitigem Erkenntnisstand sei von einem Unfall auszugehen. Die Ursache sei unklar. Zum Alter der Verunglückten lagen der Polizei keine gesicherten Angaben vor. Laut Stadt handelt es sich um Mitarbeiter eines beauftragten Unternehmens. (dpa/red)