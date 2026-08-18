Eine 73 Jahre alte Frau aus Rheinland-Pfalz ist auf Usedom von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war ein 82-Jähriger aus Schweinfurt auf dem Parkplatz eines Supermarkts in Bansin unterwegs, als sein Wagen aus bislang ungeklärter Ursache plötzlich beschleunigte und über die Bordsteinkante an der Ausfahrt fuhr.

Dabei erfasste das Auto die Frau aus dem Landkreis Trier-Saarburg, die sich am Rand des Parkplatzes aufhielt. Sie wurde unter den Wagen gezogen und mehrere Meter mitgeschleift. Anschließend durchbrach das Fahrzeug noch eine angrenzende Hecke und kam dort zum Stehen.

Feuerwehrkräfte befreiten die 73-Jährige. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen starb sie noch am Unfallort. Auch Seelsorger waren im Einsatz. Ob es sich bei den Beteiligten um Urlaubsgäste handelt, war laut Polizei zunächst unklar. Nach Einschätzung einer Polizeisprecherin ist jedoch davon auszugehen. (red)