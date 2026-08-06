Ein Unbekannter hat in Baden-Württemberg auf ein fahrendes Auto geschossen und ist dann geflohen. Der Vorfall habe sich im in der Nähe von Reutlingen gelegenen Ort Eningen ereignet, teilte am Mittwochabend die Polizei mit.

Ersten Ermittlungen zufolge sei ein 39-Jähriger mit seinem mit drei Personen besetzten Mercedes unterwegs gewesen, als plötzlich ein maskierter Mann vor das Auto gesprungen „und wohl zielgerichtet mindestens einen Schuss auf den Wagen abgegeben“ habe.

Der Fahrer konnte das Auto den Angaben zufolge zum Stehen bringen, er wurde durch einen Splitter der Autoverkleidung leicht verletzt. Die anderen Insassen blieben unverletzt.

Der maskierte Täter sei zu Fuß geflüchtet, teilte die Polizei weiter mit. Sie setzte bei der Suche nach dem Mann zahlreiche Streifenwagen sowie Polizeihunde und einen Hubschrauber ein. Der Täter konnte auch nach stundenlanger Fahndung aber zunächst nicht entdeckt werden. Zu den Hintergründen der Tat gibt es bisher keine Hinweise. (AFP)