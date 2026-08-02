Eine spezialisierte Waldbrand-Einheit aus Nordrhein-Westfalen hat in Spanien mit Löscharbeiten begonnen. Die mehr als 50 Feuerwehrleute unterstützen ihre spanischen Kollegen beim Kampf gegen Waldbrände in der nordwestlichen Region Kastilien-León. Derzeit seien die Einsatzkräfte damit beschäftigt, Glutnester aufzuspüren und abzulöschen, teilte Sprecher Frank Frenser von der Feuerwehr Bonn mit.

Die Feuerwehrleute aus Bonn, Düsseldorf, Leverkusen, Königswinter und Ratingen waren am Samstag nach knapp 2.000 Kilometern Anreise mit ihrem Konvoi von 21 Fahrzeugen am Zielort angekommen. Unmittelbar danach habe ein Team sofort mit der Arbeit begonnen und spanischen Einheiten bei der Bekämpfung eines Brandes in einem Naturschutzgebiet geholfen.

Unterkunft in ehemaligem Kloster

Untergebracht sind die Feuerwehrleute nach Angaben von Frenser in einem ehemaligen Kloster, in dem es Schlafsäle, eine Großküche und sanitäre Anlagen gebe. „Die mitgebrachten Zelte mussten daher nicht aufgebaut werden.“

Die Zusammenarbeit mit den örtlichen Behörden sei sehr gut, so dass ein effizientes Arbeiten in zwei Schichten möglich sei. Die spanischen Behörden hatten die Waldbrandeinheit – das sogenannte Waldbrandmodul – im Rahmen des EU-Katastrophenschutzverfahrens angefordert. (dpa)