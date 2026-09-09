Zur Wochenmitte wird das Wetter in Nordrhein-Westfalen wechselhaft. Im Laufe des Tages nehmen die Wolken zu – ab mittags ziehen von Nordwesten Schauer auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt. Im Norden sind sogar kurze Gewitter möglich. Die Meteorologen rechnen im Tagesverlauf mit starken, teils stürmischen Böen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 18 und 21 Grad, im höheren Bergland um die 15 Grad.

Wetter in NRW: Gebietsweise Nebel oder Hochnebel möglich

In der Nacht zum Donnerstag klingen die Schauer ab. Gebietsweise zieht Nebel oder Hochnebel auf. Die Temperaturen fallen auf 11 bis 7 Grad. Der Donnerstag wird nach Angaben des DWD heiter bis wolkig und es bleibt trocken. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 18 und 22 Grad. Es weht ein meist schwacher Wind aus westlichen Richtungen.

Die Nacht zum Freitag bleibt gering bewölkt und trocken. Stellenweise ist Nebel möglich. Die Tiefstwerte liegen zwischen 12 und 6 Grad. Am Freitag nehmen die Wolken teils zu, vereinzelt regnet es. Der DWD erwartet Temperaturen zwischen 18 und 22 Grad, im höheren Bergland bis zu 17 Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind. (dpa/red)