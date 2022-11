Wismar – Mehrere Schulklassen aus Hamburg und Brandenburg sind auf dem Marktplatz von Wismar tätlich aneinandergeraten. Die Auseinandersetzung habe sich zwischen fünf siebten und neunten Klassen entwickelt, berichtete die Polizei in der Stadt in Mecklenburg-Vorpommern am Donnerstag. Zu diesen gehörten etwa hundert Schüler.



Polizisten griffen ein und verhinderten weitere Auseinandersetzungen. Drei Schüler wurden bei dem Vorfall am Mittwochnachmittag leicht verletzt. Aktiv an der Auseinandersetzung beteiligten sich laut Polizei jeweils etwa 20 Jugendliche der Klassen. Die Jugendlichen im Alter zwischen 12 und 16 Jahren konnten mit den Betreuern zurück in ihre Unterkünfte. Ob die Klassenfahrten damit beendet sind, war zunächst noch nicht bekannt.

Der Schlägerei sei ein „verbaler Schlagabtausch“ vorangegangen. Einsatzkräfte nahmen die Personalien aller Beteiligten auf, danach kehrten diese in ihre Unterkünfte zurück. Ermittelt wird wegen Landfriedensbruchs und Körperverletzung. (dpa)