Beim Austritt von Säure auf dem Gelände einer Spedition in Paderborn sind am Morgen zehn Menschen leicht verletzt worden. Das teilte ein Sprecher der Feuerwehr mit.

Nach aktuellem Ermittlungsstand soll in einer Lagerhalle beim Verladen ein Fass mit Säure beschädigt worden sein. Dabei traten mutmaßlich ätzende Dämpfe aus. Etliche Menschen, die sich zu diesem Zeitpunkt in der Halle aufhielten, erlitten Atemwegsbeschwerden und wurden zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht, wie ein Polizeisprecher mitteilte.

Nach Angaben der Feuerwehr sicherten Einsatzkräfte den Bereich in der Lagerhalle ab, um die Säure fachgerecht zu entfernen. Das Amt für Arbeitsschutz übernahm die Ermittlungen zur Unfallursache. Der Unfall ereignete sich in Paderborner Gewerbegebiet Mönkeloh. (dpa)