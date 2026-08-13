Ministerin „zutiefst besorgt“Zug in England entgleist – Behörde ermittelt

Nahe der englischen Stadt Lewes in der Grafschaft East Sussex ist ersten Erkenntnissen zufolge ein Zug entgleist. Beamte der British Transport Police befinden sich gemeinsam mit Rettungskräften und der Feuerwehr am Unfallort im Südosten Englands, wie die für den Verkehr zuständige Polizeibehörde in einem X-Beitrag mitteilte.

Den Angaben nach soll es kurz vor 16.00 Uhr Ortszeit zu dem Vorfall gekommen sein. Die örtlichen Rettungsdienste riefen die Bevölkerung dazu auf, die Gegend rund um den Ort des Vorfalls zu meiden.

Mehrere Wagen umgekippt

Nach derzeitigen Erkenntnissen gibt es keine Schwerverletzten oder Todesopfer, wie mehrere britische Medien, darunter der „Guardian“ und die BBC, unter Berufung auf Regierungskreise berichten. Bilder in britischen Medien und Luftaufnahmen eines Helikopters der BBC zeigen mehrere umgekippte Waggons, teils stehen auf den Waggons Menschen.

Dem Bahnunternehmen Southern Rail zufolge kommt es aufgrund des Vorfalls derzeit zu Zugausfällen und erheblichen Verspätungen. Demnach entgleiste der Zug zwischen Haywards Heath und Lewes.

Verkehrsministerin Heidi Alexander teilte in einem X-Beitrag mit, „zutiefst besorgt“ zu sein. „Wir arbeiten zügig mit der Bahnbranche und den lokalen Partnern zusammen, um den Fahrgästen zu helfen“, schrieb Alexander.

Wie es zu dem Vorfall kommen konnte, ist derzeit noch unklar. Der BBC zufolge wurde bereits die britische Behörde für Untersuchungen von Zugunglücken (RAIB) hinzugezogen. (dpa)