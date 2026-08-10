Großes Glück in NRW bei der Eurojackpot-Ziehung vom Freitag (7. August): Ein Spielteilnehmer aus dem Raum Gelsenkirchen/Recklinghausen hat als einziger Tipper europaweit alle fünf Gewinnzahlen sowie die beiden Eurozahlen richtig vorhergesagt und sich damit den Jackpot gesichert.
Eurojackpot in Deutschland geknacktRund 32,7 Millionen Euro gehen nach Nordrhein-Westfalen
Bei der Eurojackpot-Ziehung am vergangenen Freitag (7. August) lauteten die Gewinnzahlen 1, 3, 6, 13 und 23. Als Eurozahlen wurden 5 und 7 ermittelt. Ein Tipper aus Nordrhein-Westfalen traf als Einziger den ersten Rang und ist nun um rund 32,7 Millionen Euro reicher. Der neue Multimillionär spielte anonym und gab seinen Spielauftrag im Raum Gelsenkirchen/Recklinghausen erst am Ziehungstag ab. Mit lediglich drei getippten Reihen auf einem Normalschein gelang ihm der Volltreffer. Der Spieleinsatz betrug 10,50 Euro inklusive Bearbeitungsgebühr.
Weitere Hochgewinner
Sechs weitere Spielteilnehmer, die den zweiten Rang trafen, stammen aus Hessen, Nordrhein-Westfalen (2x), Polen sowie Schweden (2x) und dürfen sich jeweils über 307.978,60 Euro freuen.
Nächste Ziehung
Auch zur nächsten Ziehung besteht wieder die Chance auf einen zweistelligen Millionengewinn. Der Eurojackpot startet am kommenden Dienstag (11. August) mit zehn Millionen Euro im obersten Rang (Jackpot-Chance 1:140 Mio.). Weitere Informationen gibt es in allen Lotto-Annahmestellen oder unter www.eurojackpot.de.
Erhältlich in allen WestLotto-Annahmestellen, per WestLotto-App und online unter www.westlotto.de.
In Deutschland lizenzierter Anbieter. Teilnahme ab 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen! www.check-dein-spiel.de oder 0800 1372700. Jackpot-Chance 1 : 140 Mio.