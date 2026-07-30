Mit dieser Zahlenlotterie gibt es täglich die Gelegenheit aufs Glück. Ob ein kleiner Adrenalinkick oder einfach nur Spaß am Spiel: KENO bietet eine Mischung aus Spannung und Gewinnchancen, die die Spielteilnehmer immer wieder begeistert.

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Zwei bis zehn Zahlen:

1 - Tippfeld: Kreuzen Sie zwischen zwei und zehn Zahlen aus 70 an, Quicktipps sind auch möglich. 20 Zahlen werden täglich gezogen.

2 - KENO-Typ: Markieren Sie, wie viele Zahlen Sie spielen möchten. Die Anzahl der getippten Zahlen bestimmen Ihren KENO-Typ. Wenn Sie zum Beispiel zwei Zahlen auswählen, spielen Sie den KENO-Typ 2.

3 - Spieleinsatz: Bestimmen Sie durch die Höhe Ihres Einsatzes die Höhe eines möglichen Gewinns – ein, zwei, fünf oder zehn Euro sind je Tipp möglich. Bei einem Euro Einsatz können Sie beim KENO-Typ 10 bis zu 100.000 Euro gewinnen, bei 10 Euro Einsatz bis zu eine Million Euro (Chance 1: rd. 2,1 Mio).

4 - Anzahl der Ziehungen: An wie vielen Ziehungen möchten Sie teilnehmen? Diese finden täglich statt.

5 - plus 5: die tägliche Zusatzlotterie – Hauptgewinn 5.000 Euro (Chance 1:100.000).

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In Deutschland lizenzierter Anbieter. Teilnahme ab 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen!

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