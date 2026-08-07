Premium will vor allem eines sein: Besser. Hochwertiger. Edler. Exklusiver. Premiere dagegen ist der erste Moment, das feierliche Debüt, der große Vorhang, der zum allerersten Mal aufgeht. Premium verspricht Qualität, Komfort und das gute Gefühl, sich für die „bessere“ Variante entschieden zu haben. Premiere verspricht Neuheit, Spannung und das Erlebnis des ersten Mals.

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20 Gewinnchancen

Genau das bietet Premium 7, das Rubbellos von WestLotto. Dieses Rubbellos heißt nicht nur Premium, es ist auch Premium: Je Los bietet es 20 Gewinnchancen für den Spitzengewinn von 500.000 Euro, Gewinn-Verzehnfacher sowie die Möglichkeit alle Beträge eines Loses zu gewinnen.

Premium 7 Rubbellos von WestLotto Copyright: WestLotto

So funktioniert‘s:

Rubbeln Sie alle €-Rauten und Gewinnfelder auf. Finden Sie unter einer Raute eine „7“, haben Sie den zugehörigen Betrag gewonnen. Finden Sie dort ein „x10“, verzehnfacht sich der zugehörige Betrag. Und wer ein Geldbündel freirubbelt, erhält alle 20 Beträge, die auf dem betreffenden Los aufgeführt sind.

Spitzengewinn: 500.000 Euro (Chance 1:1.500.000) Preis: zehn Euro Mehrfachgewinne je Los möglich

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Erhältlich in allen WestLotto-Annahmestellen, per WestLotto-App und online unter www.westlotto.de.

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In Deutschland lizenzierter Anbieter. Teilnahme ab 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen! www.check-dein-spiel.de oder 0800 1372700. Chance auf den Spitzengewinn 1 : 1.500.000.