Angetrieben von guten Quartalszahlen ist der Börsenwert von Amazon erstmals über die symbolische Marke von drei Billionen Dollar (rund 2,6 Billionen Euro) gestiegen. An der Wall Street legte der Aktienkurs des Versandhändlers am Montag zeitweise um knapp fünf Prozent auf rund 284 Dollar pro Anteilsschein zu – das entsprach einer Marktkapitalisierung von fast 3,1 Billionen Dollar.

Amazon bleibt damit die Nummer fünf der wertvollsten Konzerne weltweit – nach den Tech-Konzernen Nvidia, Apple, der Google-Mutter Alphabet und Microsoft. Am Donnerstag hatte der Konzern von Jeff Bezos einen Quartalsgewinn von mehr als 62 Milliarden Dollar gemeldet und die Erwartungen damit übertroffen.

Vor allem das Cloud-Geschäft Amazon Web Services (AWS) boomte zuletzt. Unternehmen mieten von AWS Rechenleistung, Speicherplatz und Datenbanken über das Internet, anstatt eigene Server zu betreiben. Dem Geschäftsbericht zufolge zahlen sich zudem die Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI) aus. Das habe Anleger angesichts der Warnungen mancher Experten vor einer KI-Blase beruhigt, erklärte der Analyst Giovanni Mazzariello von Unicredit. (afp)