Mehr als jedes dritte angebotene Einfamilienhaus in einer der acht größten deutschen Städte kostet einer Auswertung des Immobilienportals Immoscout24 zufolge mehr als eine Million Euro. Zugleich sei die Nachfrage nach diesen Immobilien aber geringer als das Angebot, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Im ländlichen Raum trifft dies auf die niedrigste Preisklasse zu: Hier gibt es ein großes Angebot und eine geringere Nachfrage.

Am stärksten nachgefragt sind Häuser zwischen 500.000 und 750.000 Euro

Immoscout zufolge entfallen in den Metropolen Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt, Düsseldorf, Stuttgart und Leipzig 34 Prozent aller Inserate für Einfamilienhäuser auf die höchste Preisklasse von über einer Million Euro. Zugleich bezieht sich nur jede vierte Kontaktanfrage über das Portal (24 Prozent) auf diese Objekte. Am stärksten nachgefragt sind Häuser zwischen 500.000 und 750.000 Euro (30 Prozent der Anfragen). Das Angebot liegt hier mit einem Anteil von 27 Prozent leicht darunter.

Auf dem Land konzentriert sich die Nachfrage den Angaben nach vorwiegend auf Einfamilienhäuser zwischen 250.000 und 500.000 Euro. 49 Prozent aller Kontaktanfragen betreffen solche Objekte. Die Preisklasse hat zugleich einen Anteil an den Inseraten von 44 Prozent. 31 Prozent der inserierten Einfamilienhäuser kosten weniger als 250.000 Euro – auf diese Preisklasse entfallen aber nur 26 Prozent der Kontaktanfragen.

Angebot und Nachfrage klaffen auch im Umland auseinander

Auch im Umland der Metropolen und in kreisfreien Städten klaffen Angebot und Nachfrage laut Immoscout teils deutlich auseinander, hauptsächlich in der Preisklasse 250.000 bis 500.000 Euro. Knapp die Hälfte aller Anfragen entfällt im Metropolen-Umland auf diese Häuser, ihr Anteil am Angebot liegt aber nur bei 39 Prozent. In kreisfreien Städten ist es ähnlich, die Lücke ist aber weniger groß.

„Einfamilienhäuser sind in den Metropolen knapp und entsprechend meist hochpreisig“, erklärte Immoscout-Chefin Gesa Crockford. „Im ländlichen Raum gibt es zwar deutlich mehr günstige Angebote, diese sind jedoch häufig älter, sanierungsbedürftig oder liegen in Regionen mit geringerer Nachfrage. Entsprechend entfällt ein großer Teil der Nachfrage auch dort auf höherpreisige Immobilien.“ (afp)