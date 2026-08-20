Das für seine Schulranzen bekannte Kölner Unternehmen „Fond of“ verkauft die Marke Pinqponq an Kapten and Son. Der ebenfalls in Köln ansässige Koffer- und Rucksackhersteller will Pinqponq künftig als eigenständige Marke weiterführen. „Wir freuen uns, dass Pinqponq einen neuen Eigentümer und eine Perspektive für die Weiterführung gefunden hat“, sagte Fond-of Manager Mathias Lievenbrück.

Fond of gehören unter anderem die Marken Affenzahn, Ergobag und Satch. Im Juli gab das Ehrenfelder Unternehmen bekannt, dass es sich im Rahmen einer „strategischen Neuaufstellung“ von Pinqponq trennen werde. Stattdessen wolle man den Fokus auf Produkte für Kinder und Familien lenken und neue Kategorien erschließen. Anstelle von Lifestylemarken für Erwachsene setzt Pinqponq unter anderem verstärkt auf Kinderschuhe und Baby-Schlafsäcke. Wie diese Redaktion berichtete, ging die Sortimentsbereinigung mit Stellenkürzungen von etwa zehn Prozent der Belegschaft einher.

Verkauf markiert Neuausrichtung

Für Fond of ist es nicht der erste Abschied von einer Marke. Neben Pinqponq haben die Kölner in den vergangenen Jahren bereits die Handtaschenmarke Klatta (2018), das Modelabel Funktion Schnitt (2022) und die Businesstaschen-Marke Salzen (2022) eingestellt.

Wäre kein Käufer gefunden worden, hätte die jüngste Entscheidung auch das Ende der Rucksäcke mit dem doppelpunktförmigen Logo nach elf Jahren bedeutet. Nun werden sie im Sortiment von Kapten and Son weitergeführt. Dort prüfe man „passende Möglichkeiten zur gezielten Ergänzung unseres Markenportfolios“, sagte Geschäftsführer Johannes Theobald.