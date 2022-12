Leverkusener Kunststoff-Konzern Covestro will Gewinn noch halten

Leverkusen – Der Kunststoff-Konzern Covestro blickt nach einem außergewöhnlich starken Jahr 2021 zuversichtlich in die Zukunft. Jedoch dürften die gestiegenen Energiekosten das Ergebnis belasten. Im vergangenen Jahr profitierte der Konzern von einer hohen Nachfrage. Nach dem Gewinnsprung 2021 sollen Aktionäre eine Rekorddividende erhalten. Covestro will 3,40 Euro je Anteilsschein ausschütten nach 1,30 Euro im Vorjahr. Zudem will der Dax-Konzern binnen zwei Jahren eigene Aktien für rund 500 Millionen Euro zurückkaufen.

Covestro profitiert von einer hohen Nachfrage nach Hart- und Weichschaum-Vorprodukten. Teilweise kam Covestro mit der Produktion nicht mehr hinterher, so groß war die Nachfrage. Dabei spielten auch Produktionsausfälle in der Branche eine Rolle. All das trieb die Verkaufspreise in die Höhe.



Man sei über weite Strecken des Jahres 2021 praktisch ausverkauft gewesen, sagte Finanzchef Thomas Toepfer. Der Umsatz stieg 2021 im Jahresvergleich um rund die Hälfte auf 15,9 Milliarden Euro. Der operative Gewinn vervielfachte sich auf knapp 3,1 Milliarden Euro. Unter dem Strich verdiente Covestro mit 1,6 Milliarden Euro ein Vielfaches des Vorjahreswertes. (dpa)