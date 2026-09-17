Nach der Zusammenlegung von RTL Deutschland und Sky sollen bis Ende 2027 rund 500 Stellen in den beiden Unternehmen abgebaut werden. Der überwiegende Teil davon solle bereits im Jahr 2026 gestrichen werden, teilte RTL mit. Zuvor hatte „Bild“ darüber berichtet.

Bereits im laufenden Jahr waren rund 600 Stellen bei RTL Deutschland im Rahmen einer Neustrukturierung gestrichen worden. Der Kölner Sender hatte im April die Freigabe erhalten, Sky kaufen zu dürfen, im Juni war die Übernahme abgeschlossen worden.

Die Muttergesellschaft, die europäische RTL Group, hatte daraufhin ihre Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2026 deutlich angehoben: Statt rund 6,1 Milliarden Euro rechnet das Unternehmen nun mit 7,1 bis 7,2 Milliarden Euro. (dpa/red)