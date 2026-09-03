Die Fahrdienstleister Uber und Wayve haben am Donnerstag erstmals kommerzielle Robotaxi-Fahrten in London angeboten. Die Einführung des fahrerlosen Taxidienstes für die Öffentlichkeit erfolge „schrittweise“, sagte die Uber-Produktchefin Wendy Lee der Nachrichtenagentur AFP. Die Anzahl der Fahrzeuge wird sich ihr zufolge „zunächst im zweistelligen Bereich“ bewegen. Hinter dem Steuer sitzt nach Angaben der Wayve-Geschäftsentwicklungschefin Kaity Fischer aus Sicherheitsgründen zudem weiter ein Mitarbeiter der Unternehmen.

Das KI-Startup Wayve ist das erste Unternehmen, das einen solchen Fahrdienst mit autonomen Fahrzeugen in London auf den Markt bringt - noch vor dem Weltmarktführer in diesem Bereich, dem US-Konkurrenten Waymo, und dem chinesischen Internetriesen Baidu, der mit dem Fahrdienst Lyft ebenfalls in diesem Jahr einen fahrerlosen Taxidienst in der britischen Hauptstadt starten möchte. Laut Fischer plant Wayve nach seinem Robotaxi-Debüt in London gemeinsam mit Uber ähnliche Angebote in Tokio und zehn weiteren Städten.

Wayve ist ein auf Künstliche Intelligenz (KI) für selbstfahrende Autos spezialisiertes Startup aus Großbritannien. Das 2017 gegründete Startup ist ein Pionier in der Entwicklung von in Fahrzeugen eingesetzter KI. Diese lernt von ihrer Umgebung, indem sie Daten von Sensoren verarbeitet - anstatt auf vorgelegte Routen zu setzen.

Selbstfahrende Taxis werden bisher in einigen Städten in den USA und China eingesetzt, allerdings bisher im kleinen Maßstab. So bietet die Google-Tochter Waymo in San Francisco, Los Angeles und drei weiteren Städten rund 2000 Fahrzeuge an, die Nutzer per App für Fahrten buchen können.

In Zagreb rollen fahrerlose Autos bereits

London ist nach Zagreb erst die zweite europäische Stadt, in der es nun Robotaxis gibt. Seit April rollen durch Zagreb die fahrerlosen Autos des kroatischen Startups Verne, das dabei von Uber und dem auf autonomes Fahren spezialisierten Unternehmen Pony.ai unterstützt wird. Mit an Bord sitzt dabei aus Sicherheitsgründen jedoch ein Verne-Mitarbeiter, ein sogenannter Operator.

Auch in Deutschland testen private Fahrdienstleister bereits das autonome Fahren. In Hamburg erprobt bereits Volkswagens Sammeltaxi-Dienst Moia autonomes Fahren in einem Testgebiet. In München will das US-Unternehmen Waymo in den nächsten Wochen Fahrzeuge für Testfahrten auf die Straßen und voraussichtlich gegen Ende 2027 Robotaxis für die Öffentlichkeit anbieten. (afp)