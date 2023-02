Vatikan Verfahren wegen Amtsmissbrauch, Geldwäsche, Betrug und Unterschlagung

Rom – Vor dem vatikanischen Gericht soll Ende des Monats ein Prozess wegen eines verlustreichen Immobiliendeals in London beginnen.

Die Amtsträger des Gerichts hätten Personen in Kirchen- und Laienämtern des Staatssekretariats sowie hochrangige Mitarbeiter der vatikanischen Finanzinformationsbehörde und Personen aus der internationalen Finanzwelt vorgeladen, teilte der Heilige Stuhl am Samstag mit. Die Vorwürfe gegen die mehr als ein Dutzend Personen und Firmen reichen von Amtsmissbrauch, über Geldwäsche, Betrug und Unterschlagung bis hin zu Korruption, wie aus der Liste der zur Verhandlung am 27. Juli vorgeladenen Personen zu entnehmen war.

Internationale Ermittlungen, zum Teil gegen mutmaßliche Wiederholungstäter

Der Vatikan teilte weiter mit, dass die Verdächtigen die Vorwürfe teils bestritten. Auch gegen Kardinal Giovanni Angelo Becciu, der sich bereits wegen Unterschlagung und Amtsmissbrauch verantworten muss, seien während der Ermittlungen Tatbestände aufgetaucht. Papst Franziskus hatte den 73-Jährigen Ende September des vergangenen Jahres nach einem Verdacht über finanzielle Unregelmäßigkeiten aus seinen Ämtern entlassen.

Mehrere Behörden des Vatikans und Italiens haben seit Juli 2019 in der Sache ermittelt. Dabei erstreckten sich die Untersuchungen international bis in die Vereinigten Arabischen Emirate, Großbritannien, Jersey, Luxemburg, Slowenien und die Schweiz. Der Schritt folgt dem Heiligen Stuhl zufolge den Reformen zur Transparenz in den vatikanischen Finanzen von Papst Franziskus.

2019 hatte ein missglückter Luxusimmobiliendeal in London für große Schlagzeilen gesorgt. Das Geschäft hatte dem katholischen Kirchenstaat damals hohe Verluste beschert. Auch aus dem Peterspfennig, der einmal jährlich weltweit gesammelten Kollekte für den Vatikan, soll dafür Geld entnommen worden sein. (dpa)