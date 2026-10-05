Respekt, das ist der entscheidende Begriff für Michael Kokott, Leiter des Jugendchors St. Stephan, wenn es um das Miteinander verschiedener Generationen geht. Respekt vor dem, was die anderen zu sagen haben, ihren Ansichten und ihrer Erfahrung. Aus diesem Geist heraus spendet der Jugendchor St. Stephan seit mittlerweile 25 Jahren an die Rundschau-Altenhilfe.

Engelchen Annika und der Jugendchor St. Stephan unter Michael Kokott singen für die Rundschau-Altenhilfe. Copyright: Herbert Hölzer

Ein Teil des Erlöses seiner Weihnachtskonzerte geht jedes Jahr an DIE GUTE TAT e.V.. „Das ist uns eine Herzensangelegenheit“, sagt Kokott. Damit tun die Sängerinnen und Sänger zwischen 16 und 28 nicht nur Gutes, sondern würdigen auch die Erfahrung und Lebensleistung der älteren Generation. Und damit, hofft Kokott, geben sie ein gutes Vorbild. Der Scheck wird immer während eines Konzertes übergeben: „Wenn im Publikum dadurch jemand merkt, dass es da ja auch noch die Alten gibt, ist schon viel gewonnen.“

Aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen findet er besorgniserregend: „Die Gesellschaft driftet auseinander; Staat und Kirche werden in Frage gestellt und Lehrer nicht mehr ernst genommen.“ Umso mehr möchte er dafür werben, den Älteren Respekt entgegenzubringen. „Ich selbst habe noch zu meinen Großeltern aufgeschaut und ihnen gerne zugehört, wenn wir durch die Stadt gelaufen sind“, erzählt er. „Ich frage mich aber, ob das heute auch noch so ist.“ Dabei fände er es wichtig, auf die Älteren zu hören: „Sie haben viel Erfahrung und können der jungen Generation schon was mitgeben.“ Und wenn man im Austausch bleibe, „passiert das auch“.

Bei "Ärm en Ärm" feiern alleGenerationen gemeinsam

Gelegenheiten zum Austausch schafft die Rundschau-Altenhilfe. Beim Zoobesuch kommen Senioren und Seniorinnen mit Auszubildenden der Sparkasse Köln Bonn ins Gespräch. Bei „Ärm en Ärm“ feiern und schunkeln alle Generationen gemeinsam. Und das Hänneschen-Theater können die Älteren zusammen mit den ganz Kleinen aus dem Kindergarten genießen – auch mal schön.

„Gerade das Miteinander von Jung und Alt ist wichtig“, sagt auch Julia Heinen, Vorsitzende der Rundschau-Altenhilfe DIE GUTE TAT e.V.. Denn die Älteren könnten von der Energie der Jüngeren profitieren und ihnen gleichzeitig Orientierung bieten. Durch Veranstaltungen, die Menschen aller Altersklassen zusammenbringen, möchte sie die Älteren aus ihrer Isolation holen.

Trotzdem ist DIE GUTE TAT e.V. auch weiterhin vor allem für Menschen in finanzieller Not da. Seit 1953 lässt sie zu Weihnachten Pakete packen und verteilen – 6500 werden es auch in diesem Winter wieder sein. Sie gehen an Menschen, die im Alter zu wenig Geld zum Leben haben. Sie sollen wenigstens an den Feiertagen gut essen können.

Rundschau-Altenhilfe ist da fürältere Menschen in finanzieller Not

Und wenn diesen Menschen die Waschmaschine kaputt geht, das Geld für ein Brillengestell fehlt oder für den Umzug ins Pflegeheim, dann hilft die Rundschau-Altenhilfe auch hier. Hinzu kommen Fahrzeugspenden für Senioreneinrichtungen und die Unterstützung zahlreicher Veranstaltungen vom Aktionstag Senior*innen bis zum Kaffeeklatsch im Nachbarschaftszentrum. Wo immer es darum geht, das Leben von älteren Menschen zu verbessern, ist die Rundschau-Altenhilfe dabei.

Damit sie diese wichtige Arbeit weiterhin machen kann, ist sie auf die Unterstützung der Leserinnen und Leser angewiesen. Deshalb beginnt heute die 74. Sammelaktion mit der herzlichen Bitte um reichliche Spenden.

„Mer dun et Ärm en Ärm“ - so hieß das Motto der „Ärm en Ärm“-Sitzung Anfang des Jahres. In diesem Sinne startet die Rundschau-Altenhilfe DIE GUTE TAT e.V. heute auch ihre 74. Spendenaktion für bedürftige ältere Menschen: Wir lassen euch nicht allein und packen es gemeinsam an.

Machen Sie mit und spenden an die folgende Kontonummer: Altenhilfe, DE 44 3705 0198 1959 1158 98, Sparkasse KölnBonn.