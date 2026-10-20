Eine Fahrzeugspende konnten jetzt drei Altenpflegeeinrichtungen der Gemeinnützigen Gesellschaft der Franziskanerinnen zu Olpe (GFO) entgegennehmen. Im Autohaus R&S Mobile in Köln-Chorweiler übergab Altenhilfe-Vorsitzende Julia Heinen die Schlüssel zu drei Fords.

Ein Ford Transit für das GFO Zentrum Engelskirchen. Copyright: Stefanie Teufel

„Für unser Haus bedeutet das sehr viel“, sagt Natalia Bergmann, die Einrichtungsleitung des GFO Zentrums Engelskirchen. „Wir liegen auf dem Berg, und unsere Bewohner können nicht selbstständig in den Ort gehen. Deshalb müssen wir immer Ausflüge planen.“ Mit einem kleinen Transporter konnten bisher nur wenige Bewohner mit ihren Rollatoren mitgenommen werden. Mit dem neuen Neunsitzer seien das jetzt ganz andere Möglichkeiten. „Wir fahren ins Café, ins Grüne, an die Agger oder auch mal zur Gärtnerei. “

Das GFO Zentrum Klostergarten Bornheim freut sich über einen Ford Transit. Copyright: Ein Ford Transit für das GFO Zentrum Engelskirchen.

Auch das GFO Zentrum Klostergarten Bornheim hat einen Ford Transit von der Altenhilfe bekommen. Leiter Thomas Beißel hat ihn selbst abgeholt. Nach dieser ersten Fahrt zeigt er sich angetan von dem Wagen: „Der fährt sich wie ein Gokart.“ Und besonders wichtig: Die Kolleginnen, die später Bewohner mit dem Fahrzeug transportieren sollten, kämen gut mit dem neuen Fahrzeug klar – besser als mit dem vorherigen, das jetzt ersetzt werden musste. Geplant sind Ausflüge mit den Bewohnern, zum Beispiel zum nahe gelegenen Bauernhof, ins Café oder auch ins Quartier. „Wir haben dort mehrere Kooperationen, zum Beispiel mit Kindergärten und Grundschulen.“

Dritter im Bunde ist das GFO Zentrum Bad Honnef. Dessen Leiter Ralf Burtscheidt freut sich, den Bewohnern jetzt Fahrten zum Arzt und in den Ort, etwa zum Einkaufen oder „mal zum Kaffeetrinken oder in die Eisdiele“, anbieten zu können. Da die Einrichtung am Berg liege, kämen die Bewohner dort schlecht alleine hin. Aber auch die Mitarbeitenden profitierten von dem Tourneo. Sie könnten damit zu Fortbildungen in der GFO-Zentrale in Olpe fahren. Er dankt der Rundschau-Altenhilfe – genau wie die beiden anderen Einrichtungen – herzlich: „Wir wissen diese Spende sehr zu schätzen.“