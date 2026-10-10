„Sagen wir Du oder Sie?“ Jakobs erste Frage ist schnell beantwortet: „Wir sind doch in Kölle“, heißt es aus der Gruppe, „da sagen wir Du!“ Das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft: Azubis der Sparkasse Köln Bonn drehen mit Seniorinnen und Senioren eine Runde durch den Zoo.

Neugierig beäugen die Giraffen im Kölner Zoo die jungen und alten Besucher. Copyright: Constantin Ehrchen

Eingeladen hat die Rundschau-Altenhilfe; die Sparkasse Köln Bonn baut dieses soziale Engagement in den Lehrplan des zweiten Ausbildungsjahres ein. „Ich hoffe, dass wir uns etwas näher kennen lernen und zusammen einen schönen Tag haben“, sagt Auszubildende Violetta Toplica (20).

Berührungsängste zwischen Alt und Jung abbauen

Rund 60 Menschen hatten sich über verschiedene Kölner Seniorennetzwerke angemeldet, um mit den jungen Leuten bei Bären, Affen und Giraffen vorbeizuschauen. Am Anfang gibt es auf beiden Seiten noch Fragezeichen. „Ob sie überhaupt mit uns reden wollen?“, ist eine von Violettas Befürchtungen. Von den Senioren ist zu hören: „Die können sich bestimmt Schöneres vorstellen, als mit uns Alten zu gehen.“

In Kleingruppen werden Jung und Alt durch den Tierpark geführt. Violetta ist mit der Gruppe „Zebra“ unterwegs. Gespräche entstehen langsam, die Teilnehmer lauschen den Ausführungen von Zoobegleiter Rüdiger Paulun. Vor den Zebras - passend zum Gruppennamen - wollen die Azubis ein gemeinsames Foto machen. Mit der ganzen Gruppe? Waltraud Schmidt hat da Zweifel: „Vielleicht möchtet ihr da lieber alleine drauf?“ „Quatsch“, ist die Antwort der Azubis, „wir sind doch wegen euch hier!“

Wer kommt mit uns? Die Azubis der Sparkasse Köln Bonn sind mit ganzem Einsatz dabei. Copyright: Constantin Ehrchen

Und schon taut Waltraud auf und unterhält sich angeregt mit Fiete Novakowski (20), während es an Erdmännchen, Geparden und Malaienbär vorbei zum Affenhaus geht. Die 88-jährige Luise Tutt genießt den Rundgang: „Ich war schon Jahrzehnte nicht mehr im Zoo.“ Und Helga Stalinski (86) freut sich, dass dazu auch noch schönes Wetter ist.

Zoobegleiter Paulun erzählt von einem Gepard, der vor langer Zeit einmal zu den Flamingos ausgebrochen ist. Ein anderer stand sogar mal draußen auf der Straße. Passiert ist nichts: „Das Tier ist in dem Moment noch unsicherer als die Menschen!“

Kölner Zoo sieht als Hauptaufgabe den Artenschutz

Eine andere bekannte Geschichte ist die vom Affen Petermann, der 1985 als Folge von „ganz falscher Haltung“ einen Pfleger angriff und im Laufe seiner Flucht den damaligen Zoodirektor schwer verletzte. Er musste erschossen werden. Heute werden die Affen artgerechter gehalten, die Gehege der Raubkatzen sind sicher, und der Zoo sieht als seine Hauptaufgabe den Artenschutz.

Ein schöner Tag war das! Die Rundschau-Altenhilfe hatte zur Führung in den Zoo eingeladen. Copyright: Constantin Ehrchen

Im Laufe der Führung merken die Azubis, wie sie für die Älteren in der Gruppe da sein können: Sie halten den schweren Vorgang zum Affenhaus beiseite, warten, bis auch noch die Letzte aufgeschlossen hat, und besorgen beim Kaffeetrinken im Zoorestaurant Plätze, Kuchen und Getränke. Gespräche sind mittlerweile kein Problem mehr: Die Unterhaltung am Tisch ist lebhaft und fröhlich.

Azubis unterstützen gerne die Rundschau-Altenhilfe

Die Jugendauszubildenden-Vertretung (JAV) der Sparkasse Köln Bonn hat den Tag für die Azubis organisiert. Elif Calhan und Esma Arat waren schon während ihrer eigenen Ausbildung bei der Altenhilfe-Aktion, jetzt finden sie es für ihre jüngeren Kollegen eine gute Sache: „Es ist schön, etwas zusammen zu machen - und dann auch noch etwas Soziales“, meint Esma.

Elif gibt es ein gutes Gefühl, „dass unser Arbeitgeber solch eine Aktion unterstützt.“ Gut findet sie auch, dass sogar jemand aus dem Vorstand der Sparkasse „sich Zeit nimmt, hier mit uns etwas zu machen“. Das sieht sie als ein Zeichen von Wertschätzung.

Schöne Begegnungen im Zoo: Azubis der Sparkasse Köln Bonn und Mitglieder verschiedener Seniorennetzwerke. Copyright: Constantin Ehrchen

Vorständin Cathrin Dauven ist vor Ort und unterstützt die Aktion von ganzem Herzen: „Sie hat einen Mehrwert für alle Beteiligten“. Dauven sitzt im Stiftungsrat der Stiftung Kölner Altenhilfe. Als Stiftungsvorstand ist Markus Görgen, Abteilungsleiter bei der Sparkasse, mit im Zoo. Schon seit vielen Jahren unterstützen die Azubis der Sparkasse die Rundschau-Altenhilfe beim Zoobesuch.

Jakob fand den Tag gelungen: „In den Zoo geht man doch immer gerne.“ Auch mit alten Leuten? „Ja klar, wir haben doch auch alle Großeltern.“ An Luise Tutt geht die Frage, ob sich die jungen Leute denn gut gekümmert haben. „Ja, das kann man wohl sagen“, meint die 88-Jährige. Violetta sieht ihre Erwartungen an den Tag sogar übertroffen: „Hier beim Kaffeetrinken waren alle total offen und gesprächig. Wir haben uns richtig tiefgründig unterhalten.“ Ihr Fazit: „Es war schön!“