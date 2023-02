Ab März im Kino Diese zehn Filme sollten Sie nicht verpassen

Während der Frühling noch etwas auf sich warten lässt, können Sie die Zeit anders nutzen – und zum Beispiel ins Kino gehen. Im März können sich Fans von Popcorn und guter Unterhaltung auf viele verschiedene Filme freuen. Komödien, Actionfilme, Horrorfilme und Dramen – für jeden Geschmack sollte hier etwas dabei sein.

Die Känguru-Chroniken

Kinostart: 05.03.2020

Genre: Komödie

Witzige, kurzweilige Dialoge, immer auf dem schmalen Grat zwischen ernsthafter Gesellschaftskritik und Situationskomik balancierend – dafür sind die Känguru-Chroniken bekannt. Es geht um einen Kleinkünstler und ein kommunistisches Känguru, die gemeinsam in einer WG in Berlin Kreuzberg leben. Klingt skurril, ist es auch. Marc-Uwe Kling ist mit seinem gleichnamigen Buch „Die Känguru-Chroniken“ ein großer Erfolg gelungen. Auf das erste Buch über den Kleinkünstler und das Känguru folgten drei weitere, ebenso wie die Hörbücher, die Marc-Uwe Kling selbst spricht. Sowohl seine Bücher als auch seine Hörbücher haben mittlerweile Kultstatus erlangt. Ob das mit der Verfilmung auch gelingt, können Sie ab dem 05. März herausfinden.

Emma

Kinostart: 05.03.2020

Genre: Komödie, Drama

Es ist das 19. Jahrhundert in Großbritannien. Emma Woodhouse ist finanziell gut aufgestellt und muss sich daher keine Gedanken um die Notwendigkeit einer Eheschließung machen. Anders steht es um ihre Freundin Harriet, die heiraten muss, um finanziell abgesichert zu sein. Emma begibt sich daher auf die Suche nach einem passenden Ehemann und gerät dabei in die Irrungen und Wirrungen der Liebe. Die Filmadaption von Jane Austens verspricht Unterhaltung, Drama und viel Gefühl.

Ip Man 4: The Finale

Kinostart: 05.03.2020

Genre: Actionfilm

Fans von Actionfilmen und Kampfkunst kommen beim vierten Teil von Ip Man voll auf ihre Kosten. In dem vierten Teil reist Ip Man nach San Francisco, um seinem Schüler Bruce Lee zu helfen. Der kann zwar einige Erfolge in den USA feiern, gerät allerdings mit den hiesigen Kampfsportlern aneinander. Ip Man muss sich im finalen Teil der Filmreihe einigen Herausforderungen und versierten Gegnern stellen, die es zu besiegen gilt.

Onward – Keine halben Sachen

Kinostart: 05.03.2020

Genre: Animationsfilm, Kinderfilm

In eine Welt voller Magie und magischer Wesen ist trotz aller übernatürlicher Kräfte der technische Fortschritt und die Bequemlichkeit eingekehrt. Als die beiden Elfen Ian und Barley zum 16. Geburtstag den Zauberstab ihres verstorbenen Vater geschenkt bekommen, beginnt für sie ein großes Abenteuer, Ihre Mission: Den verstorbenen Vater aus dem Totenreich zurückholen. Die Zeit ist allerdings begrenzt…

Für Sama

Kinostart: 05.03.2020

Genre: Dokumentarfilm

Die für den Oscar nominierte Dokumentation liefert Einblicke in die Lebensrealität in Aleppo vor und während des Bürgerkrieges. Fünf Jahre lang nahm Waad al-Khateab die Ereignisse mit einer Kamera auf. In dieser Zeit verliebt sich Waad in einen Arzt, heiratet ihn und die beiden bekommen eine kleine Tochter, Sama. Zunehmend stehen sie vor der Entscheidung, ob sie für den Frieden in ihrer Heimat kämpfen, oder fliehen sollen. Schließlich entscheiden sie sich für letzteres und landen in London. Emotional, persönlich und schonungslos bietet der Film die Möglichkeit, den syrischen Bürgerkrieg ganz nah zu erleben.

Narziss und Goldmund

Kinostart: 12.03.2020

Genre: Drama

Es ist das erfolgreichste Werk von Hermann Hesse, was er 1930 veröffentlichte und jetzt ins Kino kommt. Bei Narziss und Goldmund geht es um zwei Freunde, die auf besondere Weise miteinander verbunden sind. Die beiden Jungen lernen sich im Kloster kennen und schließen Freundschaft. Dann trennt sie die unterschiedliche Vorstellung vom Leben: Narziss verschreibt sich Gott und dem Glauben und wird Mönch, Goldmund hingegen treibt es in die große weite Welt. Nachdem die beiden viel erlebt haben, begegnen sie sich im Kloster wieder, in dem ihre Freundschaft begonnen hat.

Berlin, Berlin

Kinostart: 19.03.2020

Genre: Komödie

Fünfzehn Jahre ist es her, als die ARD-Vorabendserie „Berlin, Berlin“ zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer zum Lachen gebracht hat. Jetzt sind Lolle, Sven und Hart zurück – im Kino. Gerade als Lolle ihren Freund Hart heiraten möchte, gesteht Sven ihr seine Liebe und bittet Lolle, ihn zu wählen. Für Lolle bedeutet das der Beginn einer chaotischen Zeit, mit Sozialstunden, einem Roadtrip durch Deutschland und vielen interessanten Personen.

A Quiet Place 2

Kinostart: 19.03.2020

Genre: Horrorfilm

Der erste Teil des Horrorfilms war überraschend erfolgreich, sodass es nicht verwunderlich ist, dass die Macher des Films den Erfolg wiederholen wollen. Schon wie bei A Quiet Place gilt auch in der Fortsetzung: Diejenigen, die Geräusche machen, sterben. Die Überlebenden der Alien-Invasion versuchen, sich mit so wenig Lärm wie möglich zu verständigen. Auf der Flucht vor den Aliens trifft Familie Abbott einen weiteren Überlebenden und der Kampf gegen die Außerirdischen beginnt.

Mulan

Kinostart: 26.03.2020

Genre: Realverfilmung des Disney-Films

Mulan handelt von einem jungen Mädchen, was in den Krieg zieht um ihre Familie und ihr Land zu beschützen. Um das tun zu können, muss sie sich allerdings als Junge ausgeben, da es Mädchen nicht gestattet ist, zu kämpfen. In dieser Realverfilmung, also einer Verfilmung mit echten Darstellern, des Disney-Films wurden einige Elemente etwas abgewandelt. Beispielsweise heißt die Protagonistin nicht Fa, sondern Hua Mulan.

Undine

Kinostart: 26.03.2020

Genre: Drama

Der Mythos besagt, dass die Wassernymphe Undine erst eine Seele erhält, wenn sie heiratet und wahre, aufrichtige Liebe erfährt. Ist ihr Mann nicht treu, so muss er sterben. Im Film von Christian Petzold versucht sich Undine gegen diesen Fluch zu wehren. Die moderne Version dieses Nixenmythos zeigt neue Facetten der Geschichte. Undine ist eine Liebesgeschichte und erzählt den Kampf gegen den eigenen Fluch.