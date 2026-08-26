Wenn es langsam dunkel wird, beginnt die Zeit der Fledermäuse. Die nachtaktiven Tiere gehen auf Beutefang und orientieren sich dabei mit Ultraschall. Bei mehreren Veranstaltungen in Köln und der Region können Interessierte die Tiere beobachten und ihre für Menschen normalerweise nicht hörbaren Rufe mit einem Fledermausdetektor hörbar machen.

Besonders viele Termine gibt es rund um die Internationale Batnight am 29. und 30. August 2026. In Deutschland wird die Fledermausnacht vom Naturschutzbund NABU organisiert. Bundesweit bieten NABU und LBV Exkursionen und weitere Veranstaltungen an.

Wichtig: Einige der Veranstaltungen sind bereits ausgebucht – das ist bei den jeweiligen Terminen gekennzeichnet. Dieser Artikel erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Fledermausnacht in der Zitadelle Jülich

Ein ungewöhnlicher Veranstaltungsort ist die Zitadelle Jülich. Dort findet am Samstag, 29. August, von 20 bis 24 Uhr die Fledermausnacht statt. Der Arbeitskreis Fledermausschutz und das Museum Zitadelle stellen die Tiere und ihre Lebensweise vor.

In Führungen erfahren Besucher mehr über die Lebensräume und Quartiere der Fledermäuse in der historischen Festungsanlage. Mit etwas Glück können sie die Tiere beim Ein- und Ausfliegen beobachten. Außerdem können Besucher Fledermausforschenden beim Fangen und Untersuchen der Tiere über die Schulter schauen. Ein Infostand mit Fledermausexperten ergänzt das Programm.

Alle in Deutschland heimischen Fledermausarten stehen ausnahmslos unter strengem Naturschutz. (Symbolbild) Copyright: Klemens

Die Zitadelle ist eines der wichtigen Fledermausquartiere im Jülicher Land. Hunderte Fledermäuse nutzen die alten Festungsmauern, unterirdischen Gänge und Kasematten als Rückzugsgebiet. Die Führungen beginnen ab 20.30 Uhr im Abstand von jeweils 30 Minuten.

Mehrere Führungen sind bereits ausgebucht, für die späteren Termine gibt es laut Veranstalter noch wenige Plätze. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Termin: Samstag, 29. August, 20 bis 24 Uhr | Ort: Museum Zitadelle Jülich, Schloßstraße, 52428 Jülich | Kosten: „Pay what you want“ | Anmeldung: erforderlich | Mehr Infos: Museum Zitadelle Jülich

Batnight auf Schloss Burg

Auch auf Schloss Burg in Solingen dreht sich am Samstag, 29. August, ab 19 Uhr alles um die Nachtjäger. Die Batnight wird vom NABU Solingen gemeinsam mit dem NABU Remscheid veranstaltet.

Nach einem Vortrag über das Leben der Fledermäuse folgt eine kurze geführte Wanderung. Dabei kommen Batdetektoren zum Einsatz, mit denen die Ultraschallrufe der Tiere hörbar gemacht werden. Der Veranstalter empfiehlt festes Schuhwerk und eine Taschenlampe. Der Eintritt kostet fünf Euro.

Die Veranstaltung ist inzwischen ausgebucht.

Termin: Samstag, 29. August, ab 19 Uhr | Ort: Schloss Burg, Schlossplatz 2, 42659 Solingen | Kosten: 5 Euro | Status: ausgebucht | Infos: Schloss Burg – Veranstaltungskalender

„Bats & Kids“ in Köln-Kalk

Ein Angebot für Familien gibt es am Samstag, 29. August, von 19.30 bis 21.30 Uhr in Köln-Kalk. Bei „Bats & Kids Kalk“ des BUND geht es darum, die geheimnisvollen Nachtjäger näher kennenzulernen.

Ausgestattet mit Fledermausdetektoren geht es nach einer Einführung nach draußen auf die Suche nach den Tieren. Der BUND möchte damit zeigen, dass Fledermäuse auch mitten in der Stadt vorkommen.

Termin: Samstag, 29. August, 19.30 bis 21.30 Uhr | Ort: Pflanzstelle Kalk, Neuerburgstraße 19, 51103 Köln | Veranstalter: BUND Köln | Kosten/Anmeldung: Die Veranstaltung ist kostenlos, um Spenden wird gebeten. Anmeldung auf der Webseite | Mehr Infos: BUND Köln – Termine

Mit dem NABU auf Fledermaussuche im Siebengebirge

Ebenfalls am Samstag, 29. August, geht es ins Siebengebirge. Der Verschönerungsverein für das Siebengebirge lädt gemeinsam mit dem Bonner Arbeitskreis für Fledermausschutz (BAFF) zu einer Fledermauswanderung durch das Wildnisgebiet ein.

Unter dem Motto „Fliegen mit den Händen, sehen mit den Ohren – Die geheimnisvolle Welt der Fledermäuse“ startet die Exkursion um 20.30 Uhr und dauert bis etwa 22.30 Uhr. Treffpunkt ist das Forsthaus Lohrberg. Die Teilnehmer sollten wetterangepasste Kleidung, festes Schuhwerk und eine Taschenlampe mitbringen. Bei Sturm oder Regen findet die Wanderung nicht statt.

Termin: Samstag, 29. August, 20.30 bis 22.30 Uhr | Treffpunkt: Forsthaus Lohrberg, Löwenburger Straße 2, 53639 Königswinter | Anmeldung: erforderlich unter poststelle@vv-siebengebirge.de | Mehr Infos: NABU-Termindatenbank – Fledermausexkursion Siebengebirge

Fledermausbesuch in der Alten Feuerwache

Wer Fledermäuse in Köln entdecken möchte, kann am Freitag, 4. September, von 19 bis 22 Uhr an der Veranstaltung „Fledermausbesuch in der Alten Feuerwache“ teilnehmen.

Nach einer kurzen Einführung in die Welt der Fledermäuse geht es mit Ortungsgeräten nach draußen. Dabei wollen die Teilnehmer der Frage nachgehen, welche Fledermäuse auch in der Stadt unterwegs sind. Treffpunkt ist der Versammlungsraum der Alten Feuerwache an der Melchiorstraße. Der BUND führt die Veranstaltung in seinem aktuellen Terminkalender.

Termin: Freitag, 4. September, 19 bis 22 Uhr | Ort: Alte Feuerwache, Melchiorstraße 3, 50670 Köln | Veranstalter: BUND Köln | Kosten und Anmeldung: Die Veranstaltung ist kostenlos, um Spenden wird gebeten. Anmeldung auf der Webseite| Mehr Infos: BUND Köln – Termine

Auf Fledermaussuche auf Gut Leidenhausen

Auch auf Gut Leidenhausen in Porz können Besucher Fledermäuse aufspüren. Am Samstag, 5. September, von 20 bis 21.30 Uhr geht es mit Fledermausdetektor und Taschenlampe rund um das Gut.

Nach einer Einführung in das Thema geht es in der Abenddämmerung nach draußen. Dabei wird unter anderem erklärt, welche Fledermausarten auf Gut Leidenhausen vorkommen, wo die Tiere leben und was sie fressen. Auch die Frage, wie man Fledermäuse zu Hause unterstützen und ihnen Lebensräume schaffen kann, gehört zum Programm.

Die Veranstaltung ist kostenlos und richtet sich an alle Interessierten. Eine Anmeldung beim Umweltbildungszentrum ist erforderlich.

Termin: Samstag, 5. September, 20 bis 21.30 Uhr | Treffpunkt: Gut Leidenhausen, Innenhof an der Linde, 51147 Köln-Porz | Kosten: kostenlos | Anmeldung: 02203 9800541 oder info@gut-leidenhausen.de | Mehr Infos: Gut Leidenhausen – Auf der Suche nach Fledermäusen

NABU-Führung am Adenauer Weiher

Auch der NABU Köln beteiligt sich an der Batnight. Am Freitag, 28. August, von 20 bis 21.30 Uhr war eine Fledermausführung am Adenauer Weiher geplant.

Der NABU Köln veranstaltet regelmäßig Fledermausexkursionen und hat einen eigenen Arbeitskreis Fledermäuse. Nach Angaben des Verbandes kommen in Köln mehrere Fledermausarten vor. Der Termin ist inzwischen ausgebucht.

Termin: Freitag, 28. August, 20 bis 21.30 Uhr | Treffpunkt: An der Jahnwiese, Guts-Muths-Weg 3, 50933 Köln | Veranstalter: NABU Stadtverband Köln | Status: ausgebucht | Infos: NABU Köln – Veranstaltungen

Europäische Fledermausnacht am Ophovener Weiher

Auch in Leverkusen laden NABU und BUND am Samstag, 29. August, von 20 bis 22 Uhr zu einer Fledermausexkursion ein. Bei der „Europäischen Fledermausnacht“ geht es zum Ophovener Weiher in Steinbüchel, wo die Teilnehmer die nachtaktiven Tiere aufspüren können. Die Exkursion wird von Gaby Janik-Burr und Stephan Risch geleitet. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist jedoch erforderlich.

Termin: Samstag, 29. August, 20 bis 22 Uhr | Treffpunkt: Wanderparkplatz Ecke Oulustraße/Wilmersdorfer Straße, 51377 Leverkusen-Steinbüchel | Kosten: kostenlos | Anmeldung: gaby.janik-burr@arcor.de | Veranstalter: NABU/BUND Leverkusen | Mehr Infos: NABU Leverkusen – Europäische Fledermausnacht

Warum Fledermäuse nachts mit Detektoren gesucht werden

Fledermäuse orientieren sich mithilfe der sogenannten Echoortung. Sie stoßen sehr hohe Schallwellen aus. Treffen diese auf Hindernisse oder Beute, werden sie zurückgeworfen und von den Tieren ausgewertet. So können sich Fledermäuse auch bei völliger Dunkelheit orientieren und Insekten aufspüren.

Für Menschen sind die Ultraschallrufe normalerweise nicht hörbar. Ein Fledermausdetektor setzt sie in für uns hörbare Frequenzen um. Bei den Exkursionen können Besucher deshalb nicht nur versuchen, die Tiere beim nächtlichen Jagdflug zu beobachten, sondern teilweise auch anhand ihrer Rufe unterscheiden.

Veranstaltungen rund um die Batnight in Köln und der Umgebung

Die Veranstaltungen sollen zugleich auf den Schutz der Tiere aufmerksam machen. Fledermäuse benötigen geeignete Quartiere und ausreichend Nahrung. In Köln leben sie nicht nur in Wäldern, sondern beispielsweise auch in Dachstühlen, hinter Gebäudeverkleidungen und in Mauerspalten.

Wer die Nachtjäger einmal selbst erleben möchte, hat damit Ende August und Anfang September mehrere Möglichkeiten – von der Familienveranstaltung in Köln-Kalk über die Fledermauswanderung im Siebengebirge bis zur Suche mit Detektor auf Gut Leidenhausen. Besonders ungewöhnliche Schauplätze bieten die Batnight-Veranstaltungen in den historischen Mauern der Zitadelle Jülich und auf Schloss Burg.