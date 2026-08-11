Der Countdown läuft: Der 1. FC Köln startet seine Saison 2026/27 mit einem Heimspiel! Am Samstag, 29. August 2026 um 15:30 Uhr empfängt der FC die TSG Hoffenheim im RheinEnergieSTADION.

Gewinnen Sie 2 Tickets für dieses Spiel, zur Verfügung gestellt von der Telekom. Seien Sie live dabei, wenn der FC seinen Heimauftakt bestreitet – wenn die Fans singen, die Spannung groß ist und das ganze Stadion vor Vorfreude bebt – das ist Fußball, wie man ihn liebt.

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Das Gewinnspiel endet am 24. August 2026 um 9 Uhr. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Die Karten sind personalisiert, ein Weiterverkauf ist untersagt. Weitere Hinweise kommen den Gewinnerinnen und Gewinnern mit der Gewinnbenachrichtigung zu.

1. FC Köln vs. Hoffenheim – Tickets für das Bundesliga-Spiel gewinnen Copyright: Die Tickets werden zur Verfügung gestellt von der Telekom

Veranstalter des Gewinnspiels ist die M. DuMont Schauberg Expedition der Kölnischen Zeitung GmbH & Co. KG. Bei einer Teilnahme gelten unsere AGB für Gewinnspiele als akzeptiert. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Wir wünschen Ihnen viel Glück!