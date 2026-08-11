Der Heimauftakt ist immer etwas Besonderes – wenn der FC zum ersten Mal im neuen Trikot im RheinEnergieSTADION angreift. Jetzt können Sie live im Stadion dabei sein und die Saison 2026/27 vom Platz aus miterleben!
Der FC startet seine SaisonGewinnen Sie Tickets für das erste Heimspiel des 1. FC Köln gegen die TSG Hoffenheim!
Der Countdown läuft: Der 1. FC Köln startet seine Saison 2026/27 mit einem Heimspiel! Am Samstag, 29. August 2026 um 15:30 Uhr empfängt der FC die TSG Hoffenheim im RheinEnergieSTADION.
Gewinnen Sie 2 Tickets für dieses Spiel, zur Verfügung gestellt von der Telekom. Seien Sie live dabei, wenn der FC seinen Heimauftakt bestreitet – wenn die Fans singen, die Spannung groß ist und das ganze Stadion vor Vorfreude bebt – das ist Fußball, wie man ihn liebt.
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Das Gewinnspiel endet am 24. August 2026 um 9 Uhr. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Die Karten sind personalisiert, ein Weiterverkauf ist untersagt. Weitere Hinweise kommen den Gewinnerinnen und Gewinnern mit der Gewinnbenachrichtigung zu.
Veranstalter des Gewinnspiels ist die M. DuMont Schauberg Expedition der Kölnischen Zeitung GmbH & Co. KG. Bei einer Teilnahme gelten unsere AGB für Gewinnspiele als akzeptiert. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Wir wünschen Ihnen viel Glück!