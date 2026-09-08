Kino für fünf Euro – und zwar unabhängig davon, welchen Film man sehen möchte und welchen Platz man sich aussucht: Am Samstag und Sonntag, 12. und 13. September, findet bundesweit wieder das Kinofest statt. In den teilnehmenden Häusern kostet das Ticket für alle verfügbaren Filme, Plätze und Genres fünf Euro. Das gilt auch für Sonderformate, soweit sie im jeweiligen Kinofest-Programm angeboten werden.

Auf dem Weg zum Cinedom. (Archivbild) Copyright: Martina Goyert

In Köln und im direkten Umland beteiligen sich unter anderem das Cinedom, die Residenz, das Cineplex und das Cinenova. Auch das UCI in Hürth ist dabei. Was jeweils gezeigt wird und welche zusätzlichen Aktionen geplant sind, unterscheidet sich von Kino zu Kino.

Kinofest im Cineplex in Köln

Besonders umfangreich ist das angekündigte Kinofest-Programm des Cineplex Köln. Dort stehen am Wochenende unter anderem „Toy Story 5“, „Spider-Man: Brand New Day“, „Practical Magic 2 – Zauberhafte Schwestern“, „Paw Patrol: Der Dino Film“, „Shrek – Der tollkühne Held“, „Die Odyssee“, „Finding Emily“ und „Steckerlfischfiasko“ auf dem Spielplan. Auch „Das Ende der Sterne“ ist dabei. Das Programm reicht vom Familienfilm bis zu Vorstellungen am späten Abend. So laufen am Samstag unter anderem „Insidious: Out of the Further“ und „Mutiny“.

Für jüngere Kinobesucher gibt es außerdem das „Disney-Channel Mitmach-Kino“. Im Cineplex ist es am Samstag um 12.45 und 14.30 Uhr sowie am Sonntag um 11 Uhr angekündigt.

Kinofest: Mitmachen statt stillsitzen beim „Disney-Channel-Mitmach-Kino“

Das „Disney-Channel-Mitmach-Kino“ ist kein gewöhnlicher Kinderfilm. Das rund einstündige Programm richtet sich speziell an Vorschulkinder. Auf der Leinwand führt Micky Maus als animierter Gastgeber durch verschiedene Geschichten und kurze Beiträge. Dazu gehören unter anderem Geschichten mit Marvels Iron Man, „MagiCampers“ und der neuen Vorschulserie „Sofia die Erste – Königliche Zauberschule“. Auch Stitch, Winnie Puuh, Minnie und Figuren aus „Cars“ sind dabei.

Kinder sollen dabei ausdrücklich mitmachen: Sie können mitsingen, mittanzen, mitklatschen und bei kleinen Rätseln mitmachen. Musikvideos sorgen zusätzlich für Bewegung im Kinosaal. Das Programm ist auf die Aufmerksamkeitsspanne der jüngsten Zuschauer zugeschnitten und dauert etwa 60 Minuten.

Das Mitmach-Kino startet am 12. September und findet zunächst an beiden Kinofest-Tagen statt. Weitere Termine sind am 19. und 20. September, am 26. und 27. September sowie am 3. und 4. Oktober vorgesehen.

Cinedom: Fünf Euro auch ohne Zuschlag

Auch der Cinedom macht beim Kinofest mit. Dort kosten am 12. und 13. September alle Filme und Plätze fünf Euro. Nach Angaben des Kinos entfallen zusätzlich die sonst üblichen Zuschläge – unter anderem für 3D, Dolby Atmos und die Luxussäle. Für Kinder sind eine Schminkaktion und ein Glücksrad angekündigt.

Das „Disney-Channel-Mitmach-Kino“ gehört hier ebenfalls zum Programm. Damit gibt es im Cinedom ein Angebot speziell für jüngere Kinder.

Residenz: Premiumkino für fünf Euro

Die Residenz beteiligt sich ebenfalls am Kinofest. Das Premiumkino kündigt für das gesamte Wochenende Vorstellungen zum Preis von fünf Euro an. Im aktuellen Programm stehen unter anderem „Die Odyssee“, „Vaterland“ und „Der Teufel trägt Prada 2“.

Die Residenz ist ein Premiumkino mit Ledersesseln, Fußhockern und Service am Platz. (Archivbild) Copyright: Max Grönert

Eine Ausnahme gibt es beim parallel stattfindenden Fantasy Filmfest: Dessen Vorstellungen gehören nicht zum Kinofest-Programm und sind von den Preisaktionen ausgeschlossen.

Cinenova: Arthouse, Familienfilme und „Bad Apples“

Auch im Cinenova in Ehrenfeld findet das Kinofest statt. Das Kino ist für sein Arthouse-Programm bekannt, zeigt daneben aber auch Unterhaltungs- und Familienfilme. Im aktuellen Programm finden sich unter anderem „Bad Apples“ und „Die Odyssee“. Auch „Marsupilami“ sowie „Arnie & Barney – Retten das Wasser“ stehen auf dem Programm.

Neben dem regulären Programm gibt es im Cinenova auch Formate wie Seniorenkino und Kinderwagenkino. Beim Kinofest gilt für die entsprechenden teilnehmenden Vorstellungen der Eintrittspreis von fünf Euro.

UCI Hürth ebenfalls dabei

Nicht ganz Köln, aber nah dran: Das UCI in Hürth gehört ebenfalls zu den teilnehmenden Häusern im Kölner Umland. Auch hier kostet der Kinobesuch am 12. und 13. September fünf Euro. Im aktuellen Programm stehen unter anderem „Das Ende der Sterne“ und „Mutiny“. Auch das „Disney-Channel-Mitmach-Kino“ ist für das Wochenende angekündigt. Nicht alle Angebote waren zuletzt bereits zur Buchung freigeschaltet, das Programm kann sich daher noch ergänzen.

Kinofest soll Menschen wieder ins Kino bringen

Das Kinofest gibt es seit 2022. Die gemeinsame Aktion von Kinos und Verleihern soll Menschen ins Kino bringen und zugleich die Vielfalt des Programms zeigen. Im vergangenen Jahr beteiligten sich nach Angaben des Hauptverbands Deutscher Filmtheater (HDF Kino) mehr als 700 Kinos. Knapp 1,65 Millionen Menschen besuchten an dem Wochenende eine Vorstellung.

Auch 2026 fällt das Kinofest in eine Zeit, in der sich die deutsche Kinobranche wieder erholt. Im ersten Halbjahr wurden laut Filmförderungsanstalt (FFA) bundesweit 47,5 Millionen Kinokarten verkauft – 16,9 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz stieg um 24,5 Prozent auf 502,2 Millionen Euro. Das Niveau von vor der Corona-Pandemie ist bei den Besucherzahlen allerdings noch nicht ganz erreicht: Gegenüber dem ersten Halbjahr 2019 fehlen noch rund elf Prozent. Gleichzeitig liegt der Umsatz bereits neun Prozent über dem damaligen Wert.

Das Kinofest trifft damit auf eine Branche, die sich zwar deutlich von den Einbrüchen der Pandemie-Jahre erholt hat, beim Publikumsaufkommen aber noch nicht wieder ganz auf dem früheren Niveau liegt.

Kinofest in Köln: Die Häuser entscheiden das Programm

Welche Filme gezeigt werden und ob es zusätzliche Aktionen gibt, entscheiden die einzelnen Häuser. Wer einen bestimmten Film sehen möchte, sollte deshalb den Spielplan des jeweiligen Kinos prüfen. Denn nicht jede Sonderveranstaltung muss unter die allgemeinen Kinofest-Regeln fallen – und bei beliebten Vorstellungen kann es schnell eng werden. Mehr Infos hier.