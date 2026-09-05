Der September ist der Monat, in dem sich der Sommer langsam mit dem Herbst mischt: Die Tage sind oft noch warm genug für lange Stunden draußen, gleichzeitig ist die größte Hitze vorbei.

So gibt es noch zahlreiche Gelegenheiten für Open-Air-Festivals, Straßenfeste, Essen unter freiem Himmel und Ausflüge ins Grüne.

Termine in und und Köln, die auf die September-Liste gehören

Gleichzeitig kündigen sich mit Kürbissen und Apfelfesten schon die ersten Herbstboten an. Wer den Sommer noch nicht ganz loslassen möchte, findet hier 15 Termine für den September.

Noch einmal Festival-Feeling

Rausgehen, was erleben, trinken, essen. Wo geht das besser als bei Festen oder Festivals?

Random Festival

Beim Random Festival ist der Name Programm: Auf dem Gelände von TEMPO___K treffen verschiedene Aktionen und ungewöhnliche Programmpunkte aufeinander. Geplant sind unter anderem Rollschuhdisco, Bingo, Chorkaraoke und eine Minigame-Olympiade – dazu gibt es Essen, Drinks und Musik.

6. September 2026, ab 12 Uhr |TEMPO___K, Poller Kirchweg 13, 50679 Köln |Eintritt frei | Mehr Infos hier

Hempies Funky Festival

Beim Hempies Funky Festival auf dem Gelände von Odonien treffen Musik, Kunst und Kreativität aufeinander. Zum fünften Geburtstag von Hempies gibt es Live-Konzerte und DJ-Sets, Performances, Ausstellungen, Workshops, Marktstände sowie Essen und Drinks.

12. September 2026, 14–22 Uhr | Odonien, Hornstraße 85, 50823 Köln | Tickets: 0 bis 30 Euro | Mehr Infos hier

Block-Party auf der Lindenstraße

Die Lindenstraße wird an diesem Wochenende zur Veedelsparty. Bei BBQ, Drinks, Kuchen, Livemusik, DJ-Sets und einem Flohmarkt lässt sich der Nachmittag draußen verbringen; für Kinder gibt es ebenfalls Programm.

12. und 13. September 2026, jeweils 12–22 Uhr | Lindenstraße, Kwartier Latäng, 50674 Köln | Eintritt frei | block-party.de

Tag des guten Lebens

Am 13. September gehört der öffentliche Raum rund um den Rathenauplatz wieder den Menschen. Die Straßen werden autofrei und stattdessen gibt es Frühstückstafeln, Kunst, Musik, Nachbarschaftsaktionen und verschiedene Mitmachangebote.

13. September 2026, 12–18 Uhr, Rund um den Rathenauplatz, 50674 Köln | Eintritt frei | tagdesgutenlebens.koeln

Draußen etwas Leckeres essen

Sich mit etwas Leckerem in die Sonne setzen oder die frische Luft genießen: Dazu gibt es im September auch die Möglichkeit.

Backyard Pizzafest

In den neuen Rosenhöfen in Ehrenfeld dreht sich bei diesem Food-Event alles um Pizza. Serviert werden unter anderem New-York- und Detroit-Style-Pizza, dazu kommen besondere Desserts, eine eigene Eissorte, ausgesuchte Weine und Kaffee – begleitet von Musik und Block-Party-Atmosphäre.

12. September 2026, 14–22 Uhr | Rosenhöfe, Venloer Straße 193, 50823 KölnEintritt frei | Mehr Infos hier

Street-Food-Festival am Rhein

Am Rheinufer kann man sich im September noch einmal quer durch verschiedene Küchen probieren. Verschiedene Foodtrucks und Stände bringen internationale Spezialitäten mit – gegessen wird dabei unter freiem Himmel und mit Blick auf den Rhein.

18. bis 20. September 2026, Freitag und Samstag 12–22 Uhr, Sonntag 12–20 Uhr | Rheinuferpromenade, Köln, Navi-Adresse: Trankgassenwerft/ Machabäerstraße, 50668 Köln | Eintritt frei | street-food-festival.de

Dä längste Desch vun Kölle

Die Severinstraße wird für zwei Tage zur großen Open-Air-Schlemmermeile. Entlang der Straße hinter dem Chlodwigplatz gibt es Essen, Getränke, Musik, Stände und ein buntes Rahmenprogramm – passend also für einen ausgedehnten September-Bummel.

19. und 20. September 2026, 11–22 Uhr, verkaufsoffener Sonntag: 13–18 Uhr | Severinstraße, 50678 Köln | Eintritt frei | Mehr Infos hier

Durch Köln schlendern und Neues entdecken

Wie wäre es, im September einmal neue Orte und Sehenswürdigkeiten zu entdecken – jenseits des eigenen Veedels und des Kölner Doms? Diese Veranstaltungen bieten dafür die passende Gelegenheit.

Tag des offenen Denkmals

Beim Tag des offenen Denkmals lässt sich Köln einmal aus einer anderen Perspektive erkunden. Zahlreiche historische Gebäude und Orte öffnen ihre Türen, dazu gibt es Führungen und Einblicke in Orte, an denen man sonst oft einfach vorbeigeht.

12. und 13. September 2026 | Verschiedene Orte in Köln, teilnehmende Denkmale sieht man hier, zahlreiche Führungen und Besichtigungen, viele Angebote kostenlos, Motto 2026: „NetzWERKE: Denkmale & Infrastruktur“ | Mehr Infos hier

Mini Designmarkt in der Wachsfabrik

In der Wachsfabrik im Kölner Süden lässt sich an diesem Sonntag zwischen Ateliers und Industriecharme nach besonderen Dingen stöbern. Regionale Labels und Kreative bieten ihre Produkte an, dazu gibt es Streetfood, Drinks und Musik – ein Markt, der sich gut mit einem kleinen Ausflug in den Kölner Süden verbinden lässt.

13. September 2026, 14–18 Uhr | Wachsfabrik, Industriestraße 170, 50999 Köln | Eintritt frei beziehungsweise „Pay as you want“ | manufact-event.de

Apfelfest auf Gut Leidenhausen

Auf Gut Leidenhausen wird im September die Apfelernte gefeiert. Neben alten Apfelsorten und Informationen rund um Obstwiesen gibt es historische Landmaschinen und Apfelsaftpressen – wer eigene Äpfel oder Birnen hat, kann diese zum gemeinsamen Saftpressen mitbringen.

13. September 2026, 11–17 Uhr | Gut Leidenhausen, 51147 Köln-Porz | Eintritt frei | gut-leidenhausen.de

Linus Talentprobe

Die „Mutter aller Castingshows“ kehrt auch 2026 an ihren Originalschauplatz zurück. Wer noch nie dabei war, sollte sich das Spektakel nicht entgehen lassen – aber auch für Wiederkehrer dürfte die Talentprobe wieder jede Menge Spaß bereithalten. Bei Linus’ Talentprobe stellen sich mutige Sängerinnen und Sänger dem traditionell gnadenlos ehrlichen Urteil des Publikums – mit grünen und roten Karten, Jubel, Buh-Rufen und jeder Menge kölscher Stimmung. Nach der Show geht es in diesem Jahr erstmals mit einer Aftershowparty im Theater am Tanzbrunnen weiter.

11. September, Einlass ab 18 Uhr | Tanzbrunnen, Rheinparkweg 1, 50679 Köln | Tickets ab 29 Euro | Mehr Infos hier

Einen Ausflug aus Köln machen

Mal kurz aus der Stadt raus? Schöne Gelegenheiten gibt es auch noch im September. Inklusive Gummistiefelweitwurf.

Hoffest bei Stadt Land Gemüse

Wer für ein paar Stunden raus aus der Stadt möchte, kann beim Hoffest von Stadt Land Gemüse in Pulheim-Stommeln vorbeischauen. Zwischen Feldern und Hof gibt es ein Programm für Familien und Einblicke in den landwirtschaftlichen Betrieb – eine gute Gelegenheit, den Besuch mit einem kleinen Ausflug zu verbinden.

6. September 2026, 12–18 Uhr | Stadt Land Gemüse, Auf den Feldern in Pulheim-Stommeln, Rheidter Weg 50259 Pulheim | stadtlandgemuese.de

Sommerfest in Panarbora

Ein bisschen weiter raus, dafür mitten in der Natur, geht es beim Sommerfest von Panarbora in Waldbröl. Der Naturerlebnispark feiert sein elftes Jubiläum mit mehr als 30 Ausstellern, Mitmachaktionen und Attraktionen inklusive Gummistiefelweitwurf – der Baumwipfelpfad und das übrige Parkgelände machen daraus gleich einen Tagesausflug.

12. September 2026, 11–17 Uhr | Panarbora, Nutscheidstraße 1, 51545 Waldbröl | Sommerfest zum 11-jährigen Jubiläum | Regulärer Parkeintritt, 10,90 Euro für Erwachsene, Kinder 4 bis 17 Jahre 7,40 Euro | panarbora.de

Ritterfestspiele auf Burg Satzvey

Auf der Wasserburg Satzvey bei Mechernich wird im September wieder das Mittelalter lebendig. Bei den Ritterfestspielen gibt es Reitshows und Stunts, einen großen Mittelaltermarkt, Gaukler und Spielleute sowie ein Ritterlager im Burgpark – ein Ausflug, für den man ruhig einen ganzen Tag einplanen kann.

12./13. September und 19./20. September 2026 | Burg Satzvey, An der Burg 3, 53894 Mechernich-Satzvey | jeweils 12–20 Uhr, Showbeginn jeweils 17 und 16 Uhr | Tickets für die Show erforderlich, Preise sehen Sie hier | burgsatzvey.de

Kürbisregatta

Die Kürbisregatta ist ein ziemlich ungewöhnlicher Septembertermin, bei dem Sommer und Herbst ineinander verschwimmen. Hier werden ausgehöhlte Riesenkürbisse zu schwimmenden Booten. Die Kürbisse stehen schon für den Herbst, die Aktivität auf dem Wasser dagegen noch für den Sommer. Denn eines ist bei den ungewöhnlichen Booten nicht garantiert: dass sie halten. Wer mit seinem Kürbis untergeht, muss ins Wasser und schwimmen.

13. September 2026, ab 12 Uhr, Krewelshof Eifel, Krewelshof 1, 53894 Mechernich-Obergartzem, Anmeldung für Teilnehmer inzwischen geschlossen | Für Zuschauer ist ein Ticket für die Kürbisschau erforderlich | Tickets und Preise gibt es hier | krewelshof.de

Museumsfest auf Schloss Homburg

Schloss Homburg lädt im September zum großen Museumsfest für die ganze Familie ein. Anlass ist ein besonderes Jubiläum: Das Museum feiert seinen 100. Geburtstag – entsprechend gibt es rund um das Schloss ein Festprogramm für Familien. Die Veranstaltung passt auch deshalb gut in die Liste, weil sich der Termin mit einem Ausflug ins Bergische verbinden lässt.

Sonntag, 13. September 2026, ab 11 Uhr | Museum und Forum Schloss Homburg, Schloss Homburg 1, 51588 Nümbrecht | Familienfest zum 100. Geburtstag des Museums | Der Eintritt zum Museumsfest ist frei, nur für den Besuch des Museums muss der reguläre Eintritt bezahlt werden | schloss-homburg.de

Noch ein großes Kölner Ereignis mitnehmen

Ganz Köln hat jahrelang gewartet. Jetzt werden die Bühnen der Stadt wieder eröffnet.

Eröffnungsfest der Bühnen Köln

Nach Jahren der Sanierung öffnen Opernhaus, Schauspielhaus und Offenbachplatz wieder für die Kölner Stadtgesellschaft. An zwei Tagen gibt es Rundgänge durch die Häuser, Technikshows, Musik und ein großes Straßenfest; auf der Außenbühne läuft ein Programm von Oper, Schauspiel und Gästen.

19. und 20. September 2026, Samstag 12 bis 23 Uhr, Sonntag 11 bis 21 Uhr | Offenbachplatz, 50667 Köln | Eintritt frei | /www.oper.koeln