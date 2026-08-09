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Frozen Yogurt in KölnIn diesen 5 Läden gibt es leckeren Frozen Yogurt

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und
4 min
Eine Person hält einen Becher Frozen Yogurt mit Toppings in den Händen.

Erfrischung gefällig? Für viele ist Frozen Yogurt eine willkommene Abwechslung zum klassischen Eis. (Symbolbild)

Copyright: Getty Images/iStockphoto

Sobald die Sonne in Köln rauskommt, bilden sich vor den Eisdielen lange Schlangen. Mit Frozen Yogurt bieten diese fünf Läden eine erfrischende Alternative.

Wenn die Temperaturen in der Stadt in die Höhe klettern, ist Kölnerinnen und Kölnern jedes Mittel zur Abkühlung recht. Besonders beliebt sind Erfrischungen kulinarischer Art. Neben der klassischen Kugel Eis gehört dazu auch die leichtere Alternative: Frozen Yogurt.

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