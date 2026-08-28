Große Geschichte und ambitionierte Küche: Das Bill’s Restaurant überzeugt größtenteils geschmacklich – wenn auch mit stolzen Preisen
Henns GeschmacksacheDer Bonner Petersberg – wo Burrata auf Historie trifft
4 min
Laufkundschaft verirrt sich ganz bestimmt nicht zufällig hierher. Wer die Serpentinen zum über 300 Meter hohen Petersberg nimmt, muss das wirklich wollen – so wie die Fahrrad-Truppe vor mir. Das heute von der Steigenberger-Gruppe geleitete Grand Hotel atmet viel Geschichte.
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