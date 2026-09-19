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Alte Liebe rostet nichtDer Ami 6 als schrulliger, aber liebenswerter Begleiter

4 min
Alexander Starfinger neben vor seinem Ami 6.

Der Ami 6 ist für Alexander Starfinger ein schrulliger, aber liebenswerter Begleiter geworden.

Copyright: Tobias Christ

Spitzname, Technik, Fahrverhalten und Design: All das ist etwas eigensinnig bei dem Ami 6 von Alexander Starfinger.

Wortspiele waren mal angesagt bei Citroën. Die große Limousine DS sprach sich „Déesse“ aus, übersetzt Göttin. Das Modell, das ab 1961 die Lücke zwischen der kleinen Ente und der DS schloss, wurde Ami 6 getauft.

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