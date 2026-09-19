Spitzname, Technik, Fahrverhalten und Design: All das ist etwas eigensinnig bei dem Ami 6 von Alexander Starfinger.
Alte Liebe rostet nichtDer Ami 6 als schrulliger, aber liebenswerter Begleiter
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Wortspiele waren mal angesagt bei Citroën. Die große Limousine DS sprach sich „Déesse“ aus, übersetzt Göttin. Das Modell, das ab 1961 die Lücke zwischen der kleinen Ente und der DS schloss, wurde Ami 6 getauft.
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