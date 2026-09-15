Einsatzkräfte der Bundespolizei haben am Montag (14. September) am Flughafen Köln/Bonn einen 39-Jährigen festgenommen. Der Mann wurde mit einem Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls gesucht.

Polizei hatte Fahndungshinweis erhalten

Der 39-jährige ukrainische Staatsangehörige war mit einem Flug aus dem türkischen Kayseri eingereist. Die Polizei hatte bereits vor der Ankunft des Flugzeugs einen Fahndungshinweis erhalten und kontrollierte den Mann nach der Landung. Bei der Überprüfung bestätigte sich der offene Untersuchungshaftbefehl.

Die Bundespolizei nahm den Mann fest und brachte ihn zu einem Haftrichter am Amtsgericht Bonn. Er befindet sich nun in der Justizvollzugsanstalt Siegburg in Untersuchungshaft. (red)