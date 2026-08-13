Ein 50 Jahre alter Radfahrer ist am Mittwochmittag (13. August) in Mülheim von einer Straßenbahn erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Rettungskräfte brachten den Mann mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus.

Radfahrer hatte Bahnübergang bei Rot überquert

Zeugenaussagen zufolge war der Kölner gegen 11.30 Uhr mit seinem Rad auf der Keupstraße bei Rot über den Bahnübergang in Richtung Clevischer Ring gefahren. Dort wurde er von der aus Richtung Leverkusen kommenden Straßenbahn erfasst.

Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam sicherte die Spuren vor Ort. (red)