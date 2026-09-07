In Rodenkirchen haben Unbekannte am Freitag eine Seniorin und einen Senior in ihren Wohnungen überfallen. Die beiden Opfer wurden bei den Überfällen leicht verletzt. Die Kölner Polizei sucht nun nach Zeugen und Zeuginnen.

Als Paketbote getarnt: 78-Jährige in Wohnung überfallen

Gegen 12.15 Uhr klingelte ein als Paketbote verkleideter Mann am Freitag an dem Haus einer 78-Jährigen in der Hammerschmidtstraße. Laut Polizei stieß der Täter die Seniorin zurück, drohte damit, eine Waffe zu haben, und fesselte sie an einen Stuhl. Anschließend durchsuchte er die Wohnung nach Wertgegenständen.

Als die Frau unbeobachtet einen Anruf von einer Bekannten entgegennehmen konnte, flüchtete der Räuber. Die Bekannte beobachtete noch, wie der Mann mit einer weiteren Person in einem dunkelgrauen Ford, der in einer Nebenstraße abgestellt war, davonfuhr. Der Täter soll 50 bis 60 Jahre alt sein und eine orangefarbene Warnweste sowie Handschuhe getragen haben.

Trick mit Wasserglas: 86-Jähriger zu Boden gestoßen

Einige Stunden später, gegen 19.15 Uhr, ereignete sich ein weiterer Überfall in der Nähe der Kreuzung Brückenstraße/Maternusstraße. Ein Mann bat einen 86-jährigen Senior um ein Glas Wasser. Als dieser die Tür öffnete, stieß der Angreifer ihn zu Boden, während ein Komplize die Wohnung durchsuchte.

Der Senior konnte seinen Notrufknopf am Handgelenk betätigen, woraufhin die Täter ohne Beute flüchteten. Der Haupttäter wird als 30 bis 35 Jahre alt, mit schwarzem Bart und braunen Augen beschrieben. Er soll eine weiße Kapuzenweste und eine schwarze Hose getragen haben.

Die Polizei bittet Zeugen und Zeuginnen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können, sich unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (red)