Eine Verfolgungsfahrt im Kölner Stadtteil Vingst endete am Dienstagnachmittag (11. August) für einen 15-Jährigen mit einem Unfall. Wie die Polizei mitteilt, war der Jugendliche ohne Fahrerlaubnis auf einem gestohlenen Motorrad unterwegs und verletzte sich bei dem Sturz.

Autofahrer hatten der Polizei gegen 17.30 Uhr mehrere Motorradfahrer gemeldet, die auf der Ostheimer Straße rote Ampeln missachtet haben sollen. Einer Streifenwagenbesatzung kam kurz darauf der 15-Jährige auf dem Gehweg entgegen. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf, verloren den Jungen aber zunächst aus den Augen.

Flucht über den Gehweg

Wenig später bemerkte eine andere Streife in Kalk den 15-Jährigen wieder, der nun gemeinsam mit einem weiteren, bislang unbekannten Motorradfahrer unterwegs war. Beide ignorierten die Anhaltesignale der Beamten und beschleunigten, um über den Gehweg zu flüchten.

Im Bereich der Homarstraße und Poll-Vingster Straße nahmen die beiden Flüchtenden einer Familie, die mit Fahrrädern unterwegs war, die Vorfahrt. Kurz darauf verlor der 15-Jährige die Kontrolle über seine Maschine und stürzte.

Nach einer kurzen Verfolgung zu Fuß konnten die Einsatzkräfte den Jugendlichen stellen. Rettungskräfte brachten ihn in eine Klinik, wo er an seine Eltern übergeben wurde. Dem zweiten Motorradfahrer gelang die Flucht.

Eine Überprüfung ergab, dass das Motorrad nur wenige Stunden zuvor als gestohlen gemeldet worden war. Die Beamten ließen das Fahrzeug abschleppen. (red)