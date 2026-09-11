Am Freitagmorgen (11. September) hat die Polizei Köln einen 25-jährigen Mann in seiner Wohnung in Köln-Mülheim festgenommen. Bei der Vollstreckung des Haftbefehls gegen 6 Uhr wurden Kräfte einer Spezialeinheit eingesetzt.

Dem Mann wird vorgeworfen, am 28. Mai eine 68-jährige Kölnerin in ihrer Wohnung in der Achterstraße überfallen und beraubt zu haben. Umfangreiche Ermittlungen und Hinweise von Zeugen hatten die Kriminalpolizei auf die Spur des Verdächtigen geführt.

Wohnung von mutmaßlichem Komplizen ebenfalls durchsucht

Auf Grundlage eines Gerichtsbeschlusses durchsuchten die Fahnderinnen und Fahnder des Kriminalkommissariats 14 zeitgleich auch die Wohnung eines mutmaßlichen Komplizen (22) im gleichen Stadtteil. In den Wohnungen stellten die Ermittlerinnen und Ermittler Beweismittel sicher.

Der 22-jährige mutmaßliche Komplize wurde nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung wieder entlassen. Die Ermittlungen dauern an. (red)