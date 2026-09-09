Die Kölner Polizei hat am Dienstagabend bei zwei Kontrollen in Kalk zwei mutmaßliche Drogendealer festgenommen. Bei beiden Männern fanden die Beamten im Anschluss an die Kontrolle vor Ort in den Wohnungen weitere Betäubungsmittel.

Gegen 19 Uhr war ein 41-Jähriger einer Streife auf dem Vorsterparkplatz auf dem Fahrrad entgegengekommen. Als der die Polizei sah, drehte er um und versuchte zu flüchten. Die Beamten konnten den Mann stoppen und fanden bei der anschließenden Kontrolle mehr als zehn Konsumeinheiten Kokain in seiner Unterwäsche.

Bei der darauffolgenden Durchsuchung der Wohnung entdeckte die Polizei mehr als 100 weitere sogenannte Bubbles und etwa 550 Gramm Kokain in der Dunstabzugshaube. Auch das Fahrrad stellten die Beamten sicher, weil der 41-Jährige sich bei der Frage nach der Herkunft des Rads selbst widersprach.

Kölner Polizei entdeckt mutmaßlichen Dealer in einem Uber

Nur eine knappe halbe Stunde, nachdem der Radfahrer vor der Streife flüchten wollte, kontrollierte die Polizei an der Kreuzung zwischen Vietorstraße und Kalker Hauptstraße ein Uber-Fahrzeug. Der 43-jährige Fahrgast führte rund ein Kilogramm Cannabis sowie eine geringe Menge Amphetamin, ein Messer und mehr als 400 Euro Bargeld mit sich.

Auch hier durchsuchte die Polizei nach den Drogenfunden die Wohnung des Verdächtigen. Dabei fanden sie unter anderem Cannabis, Amphetamin, Haschisch und Ecstasy, zwei geladene Schreckschusswaffen sowie Schlagstöcke, ein Beil und einen Elektroschocker. (tli)