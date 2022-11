„Dein Sohn hat Corona“ Betrüger ergaunern Schmuck und Geld von Kölner Seniorin

Köln – Schon wieder haben es Corona-Betrüger am Telefon geschafft, eine Seniorin (85) um ihre Wertsachen zu bringen. Am Montag hatte sich eine Frau bei der betagten Kölnerin gemeldet und sich als Schwiegertochter ausgegeben. Die Trickbetrügerin gaukelte der Seniorin in langen Gesprächen vor, dass die Schwiegertochter und ihr Sohn an Corona erkrankt seien und sie nur mit einem teuren Medikament gerettet werden können – dafür brauche sie nun dringend Geld. Die 85-Jährige wurde angewiesen, ihren Schmuck und ihr Bargeld einer Botin zu geben, die vorbeikommen würde. Als das Opfer auch noch weiteres Geld vom Konto abholen sollte, wurde ein Mitarbeiter der Bank misstrauisch. Der Angestellte informierte den echten Sohn der 85-Jährigen und die Polizei.

Fünfstellige Beträge für Medikamente ergattert

Die Behörde warnt eindringlich vor den Corona-Betrügern: „Es ist ausgeschlossen, dass echte Mediziner, Polizisten oder ihre Freunde und Verwandte Wertsachen oder Bargeld für eine Behandlung oder Medikamente verlangen“, betont eine Polizeisprecherin. Die skrupellosen Betrüger wollten nur Angst verbreiten und so an das Geld der Menschen kommen.

Erst in der vergangenen Woche hatten Unbekannte mit einer vorgetäuschten schweren Corona-Erkrankung ein Ehepaar (77, 78) in Dellbrück um ihre Ersparnisse gebracht. Eine Frau hatte sich gegen 12 Uhr am Telefon als schwer an Corona erkrankte Stieftochter des Seniors ausgegeben und ihm vorgegaukelt, dass sie nur mit der Hilfe eines teuren Medikaments gerettet werden könne. Der Senior schickte sofort seine Ehefrau (77) los, die einen fünfstelligen Geldbetrag an eine Freundin der angeblich Erkrankten übergab. Immer wieder nutzen Betrüger die Corona-Pandemie aus, um an Geld zu kommen. Über Online-Shops werden beispielsweise Schutzkleidung, Desinfektionsmittel oder Schnelltests verkauft – die Ware ist meist fehlerhaft und entspricht nicht den Sicherheitsbestimmungen.