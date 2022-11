Einsatz für Kölner Polizei 69-Jährige schlägt Sicherheitskraft wegen Klopapier

Köln – Der Streit um Klopapier ruft in der Corona-Krise auch immer wieder die Polizei auf den Plan. Am Dienstag kam es in einen Supermarkt in Rondorf zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einer 69-Jährigen und einem 19-jährigen Sicherheitsmitarbeiter. Die Seniorin wollte direkt vier große Verpackungen mitnehmen. Einen Sicherheitsmitarbeiter, der sie daran hindern wollte, soll sie mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben.

Ein weiterer Fall: In Porz entdeckten Polizisten am Dienstag einen Toilettenpapier-Verkäufer. Der 39-Jährige hatte sich an einer Straßenecke postiert und dort das Papier verkauft. „Er bot es für zehn Euro pro Rolle an“, sagte Polizeipräsident Uwe Jacob der Rundschau. (ta)