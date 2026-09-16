Am Samstag und Sonntag öffnen die Bühnen ihre Türen. Die zahlreichen kostenlosen Führungen und Fachvorträge sind allerdings bereits ausgebucht. Es wird an beiden Veranstaltungstagen in der Oper jedoch ein Kontingent an weiteren Plätzen geben, so die Stadt. Schauspielhaus, Kinderoper und Kleines Haus können am Samstag zeitweise frei besucht werden. Im Schauspiel können sich maximal 700 Personen gleichzeitig aufhalten. Für Kurzentschlossene werde es damit die Möglichkeit geben, beim Eröffnungsfest alle Häuser zu sehen.

Am Sonntag tritt Kasalla auf

Am Samstag gibt es ab 12 Uhr auf dem Offenbachplatz den ganzen Tag Musik, ab 21.30 Uhr tritt Chilly Gonzales mit seiner Band auf. Am Sonntag startet das Programm um 11 Uhr und endet mit Kasalla, die um 21 Uhr auftreten.

Für die Uraufführungen von „Moneyland“ und „Tag und Nacht“ am Wochenende gibt es noch Restkarten. Wegen der Feier bleibt die Tunisstraße zwischen Ursulastraße und Cäcilienstraße in beide Fahrtrichtungen von Freitag, 18.9., bis Montag, 21.9., von 19 bis 5 Uhr gesperrt.