Tausende Mädchen und Jungen kamen zum Weltkindertagsfest. Zwischen Musik, Spielen und Aktionen ging es um Kinderrechte.
Fest im RheinauhafenKinder und Jugendliche feiern in Köln ihren großen Tag
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Ein starkes Signal für mehr Optimismus und Vertrauen in unsere Pänz – so könnte man das Motto des 35. Weltkindertages am Sonntag in Köln deuten: „Starke Kinder, starke Zukunft“ – gerade in unruhigen Zeiten steht die jüngste Generation für Hoffnung in der Gesellschaft.
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