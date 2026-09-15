Das Festkomitee Kölner Karneval startet am Mittwoch (16. September) den Ticketverkauf für alle eigenen Sitzungen und Tribünen beim Rosenmontagszug und bei den Schull- un Veedelszöch. Die Tickets sind ab 12 Uhr im Online-Portal des Festkomitees erhältlich.

Festkomitee Kölner Karneval startet Ticketverkauf für Sitzungen

Zum Verkauf stehen Tickets für die Proklamation des Kinderdreigestirns am 10. Januar 2027 im Theater am Tanzbrunnen, die ZDF-Mädchensitzung am 13. Januar im Tanzbrunnen und die WDR4-Kostümsitzung am 21. Januar im Gürzenich. Außerdem können Karten für zwei ARD-Fernsehsitzungen am 27. und 29. Januar im Gürzenich erworben werden.

Auf dem Programm stehen laut Festkomitee in diesem Jahr unter anderem Bands wie Druckluft, Cat Ballou, Stadtrand, Brings oder die Höhner, und Redner wie Volker Weiniger, Achnes Kasulke, Martin Schopps oder Bernd Stelter. Zudem sind Auftritte des Kölner Dreigestirns und vieler Traditionskorps und Tanzgruppen geplant.

Karneval 2027: Tickets für Tribünen beim Rosenmontagszug

Über das Online-Portal sind auch die Karten für die Tribünen am Zugweg des Rosenmontagszugs am 8. Februar 2027 und für die Schull- und Veedelszöch am 7. Februar erhältlich. Dazu gehören die Stehplatztribüne beim WDR auf dem Severinskirchplatz, Sitzplatztribünen am Mühlenbach, am Hohenzollernring, an der Burgmauer, am EL-DE-Haus und am Taubenbrunnen sowie überdachte Sitzplatztribünen am Heumarkt und die Familientribüne am Hohenzollernring.

Karten für die Inklusionstribüne am Hohenzollernring sind über den Landschaftsverband Rheinland (LVR) per Mail an karneval-fuer-alle@lvr.de erhältlich. Alle Tribünen sind mit Toiletten und Sicherheitspersonal ausgestattet.

Tickets und weitere Informationen gibt es unter www.koelnerkarneval.de/festkomitee-veranstaltungen. (lba)