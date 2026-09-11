Nach dem Karneval ist vor dem Karneval. Die Session 2026/2027 wirft bereits ihre Schatten voraus. In unserer kompakten Übersicht finden Sie alle Infos, die bereits feststehen. Offiziell beginnt der Karneval am 11. November 2026 um 11.11 Uhr, rund um dieses Datum laufen die ersten Sitzungen. Die Hochphase startet wie immer am 6. Januar (Heilige Drei Könige), der Straßenkarneval beginnt am Altweiberdonnerstag.

Das sind die wichtigsten Termine für die Session 2026/2027:

Sessionseröffnung 2026: Mittwoch, 11. November 2026 Prinzenproklamation 2027: Freitag, 8. Januar 2027 Weiberfastnacht 2027: Donnerstag, 4. Februar 2027 Karnevalsfreitag 2027: Freitag, 5. Februar 2027 Karnevalssamstag 2027: Samstag, 6. Februar 2027 Karnevalssonntag 2027: Sonntag, 7. Februar 2027 Rosenmontag 2027: Montag, 8. Februar 2027 Veilchendienstag 2027: Dienstag, 9. Februar 2027 Aschermittwoch 2027: Mittwoch, 10. Februar 2027

Karneval 2027: Das Motto „Morje es, wat do drus mähs!“

Das Festkomitee Kölner Karneval hat das Motto der Session 2026/27 vorgestellt: „Morje es, wat Do drus mähs!“. Im Mittelpunkt steht das Thema Zukunft als politischer Aufruf, angesichts von Krisen nicht zu resignieren, sondern selbst aktiv zu werden – sei es durch gesellschaftlichen Zusammenhalt, nachhaltiges Handeln im Alltag oder konkrete Initiativen wie die Bewahrung der kölschen Sprache und Kultur.

Die Botschaft versteht sich bewusst als Gegenentwurf zu Ohnmachtsgefühlen, Meckerei und der Spaltung durch Hass im Netz. Statt auf ein naives „Alles wird gut“ zu vertrauen, fordert die Leitidee dazu auf, demokratisch mitzubestimmen und im eigenen Umfeld Verantwortung zu übernehmen: Jeder Einzelne entscheidet mit, welchen Kurs Stadt und Gesellschaft für die kommenden Generationen einschlagen.

Sessionseröffnung 2026/7: Tickets für den 11.11. bereits im Vorverkauf

Traditionell findet der Karneval mitten in der Kölner Innenstadt auf dem Heumarkt statt. Dort erwartet die Jecken ein traditionelles, buntes Bühnenprogramm mit vielen Karnevalsstars. Der Zugang zum Heumarkt ist allerdings nur mit Eintrittskarten möglich – Sie können hier Tickets kaufen.

Köln macht sich bereit für den Sessionsstart. (Symbolbild) Copyright: Uwe Weiser

Traditionell läutet nicht nur das Kölner Dreigestirn die Session ein. Auch zahlreiche Karnevalsbands wie Kasalla, Cat Ballou oder die Räuber sorgen für ausgelassene Stimmung. Das närrische Treiben wird wie gewohnt vom WDR live im Fernsehen übertragen.

Den Rückblick zum 11.11.2025 in der vergangenen Session in Bildern finden Sie hier.

Karneval in Köln 2026: Partys und Events am 11.11. in der Übersicht

Köln rückt am 11.11. eng zusammen – im wahrsten Sinne. (Symbolbild) Copyright: Michael Bause

„Elfter im Elften – Immer widder sunnesching“ in der Lanxess-Arena: Samstag, 14. November 2026 (Einlass ab 16.30 Uhr, Beginn ab 18.45 Uhr, mit traditioneller Selbstverpflegung, große Sessionseröffnung mit den Top-Acts des Kölner Karnevals wie Kasalla, Höhner, Bläck Fööss, Räuber, Cat Ballou, Stadtrand usw., Tickets ab rund 59,50 €). „Elfter Elfter“ im Gloria: Dienstag, 11. November 2026, ab 17.30 Uhr, große Sessionsparty mit Kasalla, Miljö, Lupo, Planschemalöör und Mätropolis, 42 Euro „Sessionseröffnung im Tanzbrunnen“: 8.15 Uhr im Tanzbrunnen Köln (ab 49 €) „Das Ding: 11.11 – Kölle Alaaf – Mer Fiere Dat!“: 9.00 Uhr im Das Ding „Mühl On Ruusch – 11.11. in der Malzmühle“: ab 11.00 Uhr im Brauhaus zur Malzmühle und ANNO 1858 (8 Euro) „Boore Danz – Em Kölsche Boor“: ab 11.00 Uhr im Brauhaus Em Kölsche Boor (10 Euro) „Kölsch im Club | Elfter Elfter“: 18.00 Uhr im Carlswerk Victoria (53,30 Euro)

„Jebütz em Pütz – Brauhaus Pütz“: ab 11.00 Uhr im Brauhaus Pütz (17 Euro) „Kölsch un Schabau – Brauwelt Köln“: ab 11.00 Uhr in der Brauwelt Köln (11 Euro) „Guess Who’s Jeck – Karnevalsparty im Subway!“: 12.00 Uhr im Subway (ab 10 Euro) „11.11. – Sing mit Köln!“: 13.30 Uhr im Luxor (49,55 Euro) „Karneval 11.11“: ab 10 Uhr im Zum Scheuen Reh (22 Euro) „Wolkenburg Alaaf!“, 11.11 Uhr in der Wolkenburg (33 €)

Karneval in Köln: Das Kölner Dreigestirn der Session 2027

Das Festkomitee Kölner Karneval hat das designierte Kölner Dreigestirn für die Session 2026/27 vorgestellt. Es setzt sich aus drei befreundeten Mitgliedern der Traditionsgesellschaft Kölner Narren-Zunft von 1880 zusammen:

Prinz Marius I.: Marius Wallenborn (32 Jahre), geschäftsführender Gesellschafter in einem Familienunternehmen für Orthopädieschuhtechnik. Sein Stiefvater Wolfgang Heckner war bereits im Jahr 2004 Kölner Prinz. Bauer Alex: Alexander Hagen (34 Jahre), Wirtschaftsingenieur in einem Familienbetrieb für Umwelttechnik. Jungfrau Johanna: Maximilian Roth (33 Jahre), selbstständiger Versicherungsvertreter und ehemaliger Tänzer bei den Blauen Jungs der KG Lövenicher Neustädter. Den Namen Johanna wählte er zu Ehren seiner Großmutter.

Lachende Kölnarena 2027

Die Lachende Kölnarena wird an 13 Terminen im Januar und Februar 2027 stattfinden. Wir haben erste Infos für Sie in der Übersicht:

Alle nachfolgenden Informationen werden in den nächsten Wochen, soweit verfügbar, ergänzt und aktualisiert. Bis dahin bitten wir um etwas Geduld.

11.11.: Mehr zu Sperrungen, Sicherheit, KVB und Verboten

Karneval Köln 2027: Umzüge

Karneval Köln 2027: Sitzungen

Karneval Köln 2027: Partys

Weiberfastnacht 2027 (4. Februar 2027)

Karnevalsfreitag 2027 (5. Februar 2027)

Karnevalssamstag 2027 (6. Februar 2027)

Karnevalssonntag 2027 (7. Februar 2027)

Rosenmontag 2027 (8. Februar 2027)

Karnevalsdienstag 2027 (9. Februar 2027)

Falls Sie bereits die kommenden Jahre planen möchten, haben wir hier eine Aussicht mit allen Daten für Sie:

(jag/red)